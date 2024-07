U akciji crnogorske i albanske policije zaplijenjene tri plantaže marihuane

Podgorica, (MINA) – Crnogorska i albanska policija danas su, u mjestu Grece u Albaniji, zaplijenile tri plantaže marihuane sa 11.350 stabljika i uhapsili osumnjičenog za uzgoj tih biljaka M.G. (28), iz Skadra.

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala, Lazar Šćepanović, na konferenciji za novinare na graničnom prelazu Božaj, rekao je da su akciju realizvali službenici više organizacionih jedinica crnogorske policije, u saradnji sa albanskim kolegama.

Kako je kazao, aktivnost usmjerenu na sprječavanje krijumčarenja i distribucije narkotika realizovali su službenici Sektora za borbu protiv kriminala (Odsjek za borbu protiv droga), kao i sektora granične policije i policije posebne namjene – specijalne jedinice Crne Gore, u saradniji sa službenicima istih organizacionih jedinica policije Albanije.

„U okviru navedenih aktivnosti, danas, u mjestu Grece na samoj graničnoj liniji između Crne Gore i Albanije, na teritoriji Albanije zaplijenjene su tri plantaže biljne materije za koju se pretpostavlja da je riječ o marihuani u količini od 11.350 stabljika“, rekao je Šćepanović.

On je naglasio da su aktivnosti na tom lokalitetu i dalje u toku, tako da će se konačan broj stabljika znati u kasnijim satima.

„Ono sto sada mozemo saopštiti jeste da je na licu mjesta uhapšena jedna osoba – državljanin Albanije, kod koga su pronađena i dva komada vatrenog oružja u ilegalnom posjedu, a koji je bio angažovan na poslovima obezbjeđenja zasada“, kazao je Šćepanović.

On je istakao da je ta aktivnost realiozovana u sklopu suprostavljanja identifikovanim bezbjednosnim izazovima koji su uzrokovani djelovanjem struktura teskog i organizovanog kriminala, u jednoj od oblasti koje su utvrđene kao nacionalni prioriteti – borba protiv krijumčarenja i distribucije narkotika.

„Ujedno je i pokazetelj veoma dobre komunikacije, koordinacije i saradnje policijskih službi zemalja regiona, odnosno policijskih službi Crne Gore i Albanije“, kazao je Šćepanović.

Kako je rekao, to će poslužiti i kao model nadogradnje i unapređenja saradnje, naročito kada je riječ o suzbijanju aktivnosti prekograničnog krijumčarenja i drugih nedozvoljenih aktivnosti u samom graničnom pojasu i podizanju nivoa granične bezbjednosti i međusobne zaštite graničnog pojasa.

Načelnik skadarske policije Edmond Sulaj rekao je da je okončana zajednička policijska operacija pod nazivom „Bješket“ između Albanije i Crne Gore u kojoj su učestvovali pripadnici Uprave policije Crne Gore i skadarska policija, u saradnji sa nacionalnim bezbjednosnim snagama i Specijalnom jedinicom ,,RENEA“.

„Prilikom akcije je uništeno 11.358 stabljika biljne materije kanabis sativa uzgajanih na tri parcele, i izvršeno hapšenje osumnjičenog za uzgoj ovih biljaka, albanskog državljanina M.G. iz Skadra“, rekao je Sulaj.

On je naglasio da su tokom akcije pronađena i kao materijalni dokaz oduzeta dva komada vatrenog oružja, sa municijom bez dozvole.

„Za uspješan završetak ove akcije, u ime Državne policije, želim da se zahvalim kolegama iz Uprave policije Crne Gore, na korektnoj i profesionalnoj saradnji sa službama albanske policije. Ovaj model saradnje još jednom pokazuje veoma dobre odnose između dvije policije, kao i povjerenje u razmjenu informacija u borbi protiv kriminala“, zaključio je Sulaj.

