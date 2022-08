Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) pozvala je nadležne organe da što prije sankcioncionišu osobu koja je danas napala tužiteljku Osnovog državnog tužilaštva (ODT) u Podgorici, navodeći da tužioci moraju imati potpunu zaštitu države.

Tužiteljku M.J. je danas u ODT u Podgorici, u njenoj kancelariji, napao D.K.

“SNP najoštrije osuđuje današnji napad na tužiteljku Osnovog državnog tužilaštva u Podgorici i poziva nadležne organe da počinioca što prije sankcioncionišu u skladu sa zakonom”, kaže se u saopštenju SNP-a.

Iz te stranke su istakli da je posebno zabrinjavajuće što se napad desio u kancelariji tužiteljke.

“To još jednom dokazuje koliko su naši tužioci nezaštićeni i prepušteni na milost i nemilost neodgovornim pojedincima“, naveli su iz SNP-a.

Iz SNP-a su kazali da zbog toga predlažu da se tužiocima dodijeli i lično obezbjeđenje jer je očigledno da obezbjeđenje samih institucija u kojima rade nije dovoljno.

„Zbog jako rizičnog i teškog posla koji svakodnevno obavljaju, naši tužioci moraju imati potpunu zaštitu države“, dodali su iz SNP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS