Testovi iz CSBH da budu ponovo pregledani

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete i Državna komisija za maturski i stručni ispit očekuju da ponovo budu pregledani testovi učenika koji nijesu položili ispit iz crnogorsko–srpskog, bosanskog, hrvatskog (CSBH) jezika i književnosti, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva su kazali da stav Komisije za ocjenjivanje maturskog/stručnog ispita iz tog predmeta da se učenicima koji su, po njihovoj ocjeni prepisivali zadatke na testu, odredi dodatni rok za polaganje, nije u skladu sa propisima.

Oni su istakli da će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje kako bi se zaštitio interes učenika i ispoštovao postignuti dogovor ministra prosvjete Miomira Vojinovića i roditelja, na način da ni jedan učenik ne bude oštećen.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Državna komisija za maturski i stručni ispit na posljednjoj sjednici preporučila Ispitnom centru da Komisija za ocjenjivanje ponovo pregleda i vrednuje testove učenika koji nijesu položili ispit iz predmeta CSBH, u skladu sa propisima i uputstvom za ocjenjivanje Ispitnog centra.

Kako su naveli, to je u skladu sa najboljom pedagoškom praksom, imajući u vidu veliki broj zahtjeva učenika i značaj tog ispita za učenike.

“Ministarstvo prosvjete i Državna komisija za maturski i stručni ispit očekuje da Ispitni centar pristupi realizaciji preporuke o ponovnom pregledanju i vrednovanju testova učenika koji nisu položili ispit iz navedenog nastavnog predmeta”, navodi se u saopštenju.

Iz Minisatrstva su istakli da to očekuju budući da nije u skladu sa propisima stav Komisije za ocjenjivanje da se učenicima koji su, po njihovoj ocjeni prepisivali zadatke na testu, odredi dodatni rok za polaganje.

Oni su poručili da će u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornost svih učesnika u procesu organizacije eksternih ispita.

