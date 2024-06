Tender za izradu softvera za kontrolu podataka iz popisa objavljen treći put

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku – Monstat, danas je po treći put raspisala tender za nabavku softvera koji će građani koristiti za kontrolu svojih podataka o etničko-kulturološkim karakteristikama prikupljenim Popisom stanovništva, domaćinstava i stanova.

Iz Monstata su podsjetili da prvi tender nije uspio jer nije dostavljena nijedna ponuda, a da je na drugom bila samo jedna sa neispravnom dokumentacijom.

“Tenderska procedura predstavlja u ovom slučaju postupak jednostavne nabavke usluga – zahtjev za dostavljanje ponuda koji se objavljuje na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN). Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 20.000 eura sa PDV-om. Rok za dostavljanje ponuda je 26. jun ove godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Komisija za praćenje uspostavljanja softvera za provjeru podataka prikupljenih tokom procesa popisa stanovništva, nadzirati sprovođenje tendera, u skladu sa Zakonom o popisu.

Iz Monstata su pozali sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove zahtijevane tenderom da se prijave, kako bi se ta faza popisa bila uspješno realizovana i proces sproveo kvalitetno i pravovremeno.

