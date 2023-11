Sudije da se van ročišta i pretresa uzdrže od davanja mišljenja o predmetima

Podgorica, (MINA) – Sudije su dužne da se van ročišta i pretresa uzdrže od davanja mišljenja o zaduženim predmetima, o drugim predmetima i sudskim postupcima koji su u toku, kao i o odlukama sudova, kazali su iz Udruženja sudija Crne Gore.

Iz Udruženja su to naveli povodom današnjih izjava u vezi sa odlukom Apelacionog suda Crne Gore u predmetu “državni udar”.

Udruženje sudija je pozvalo je sve aktere da odnosom prema sudskoj grani vlasti doprinesu potvrdi da vladavina prava predsatvlja jednu od ključnih odlika demokratije.

“Kada je u pitanju pravosuđe, neophodno je istaći i osnovne principe Etičkog kodeksa sudija, koji nalažu da je sudija dužan da se van ročišta i pretresa uzdrži od davanja mišljenja o predmetu sa kojim je zadužen, o drugim predmetima i sudskim postupcima koji su u toku, kao i o odlukama sudova”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su dostojanstvenost, poštenje i nepodmitljivost temeljni principi na kojima počiva integritet sudije, kao i da je sudija dužan da održava i razvija dobre kolegijalne odnose i stručnu saradnju sa kolegama.

“Postoji i obaveza da se sudije uzdržavaju od davanja javnih izjava ili komentara o predmetima koji su u radu, zbog kojih bi se u javnosti mogao stvoriti utisak pristrasnosti”, zaključuje se u saopštenju.

