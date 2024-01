Suđenje Batrićeviću odgođeno za 26. mart

Podgorica, (MINA) – Suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK) Bobanu Batrićeviću, zbog stavova iznesenih u kolumni, odgođeno je za 26. mart.

Ispred Suda za prekršaje u Podgorici je, uoči današnjeg ročišta, održan protest podrške Batrićeviću.

Batrićević je novinarima nakon ročišta rekao da će suđenje biti nastavljeno.

“Iznio sam odbranu, međutim, izgleda da se ta odbrana nije mogla razumijeti, ili im je bio rječnik težak ili su imali problem sa pravopisom”, rekao je Batrićević.

On je kazao da pripada generaciji ljudi koja, kako je rekao, neće pristati da ćuti.

“Nema tog tužilaštva i suda koji će nas natjerati da ćutimo. Naša misija je slobodna, demokratska Crna Gora, u kojoj će se ljudi osjećati slobodno i slobodno ispovijedati svoju vjeroispovjest”, rekao je Batrićević.

On je ocijenio da se vrši pritisak i na FCJK.

„Nas čeka reakreditacija za nekoliko mjeseci koju će da vodi Goran Danilović. Upravo na ovaj način jedna zarobljena država i sistem pritiskaju ljude koji kritikuju”, naveo je Batrićević.

Advokat Nikola Martinović rekao je da je Batrićević iznio odbranu koja je, kako je rekao, za sud i tužilaštvo bila preduga, pa su tražili rok da se izjasni, da bi pročitali i razumjeli.

On je rekao da crnogorska javnost treba da zna da su „popovi u Crnoj Gori postali Bogovi“.

„U Crnoj Gori je na snazi inkvizicija, pitanje je da li imamo snage i dovoljno slobodna građana da se odupremo tome“, kazao je Martinović.

Predsjednik Crnogorske konzervativne partije (CKP) Boris Lalović kazao je da su se okupili da pokažu da postoje “crvene linije” preko kojih više nikome neće dozvoliti da pređu.

“Danas se ne brani samo Batrićević i ne brani se samo Crna Gora, već prvi princip slobode – sloboda govora”, rekao je Lalović.

Prema njegovim riječima, slobode građana polako postaju limitirane, a neke nestaju.

“Nestaju zato što se napredak i sloboda u Crnoj Gori mjere aršinima “srbijanske pravoslavne crkve”. Kada ste dozvolili da nam crkva Srbije oblikuje džavne organe, onda ste dozvolili i njihovim inkvizitorima da sprovode svoje viđenje slobode i demokratije”, naveo je Lalović.

On je ocijenio da se to danas vidi sa ovim sudskim procesom.

Lalović je istakao da Batrićević nije član CKP, ali da ga razumiju i podržavaju njegovo pravo na mišljenje i izražaj.

“Pozivamo sve da nikada više ne dozvolimo da ova ili bilo koja druga vlast nesmetano proganja ili kažnjava one koji svojim djelom svima daju primjer kako se bori za demokratsku i pravičnu Crnu Goru”, poručio je Lalović.

Predsjednica podgoričkog odbora CKP Sonja Mugoša kazala je da intelektualno krilo Crne Gore ima dužnost da ukaže na sve nepravilnosti koje su, kako je rekla, postale realnost.

“Naša dužnost je da stanemo na njihovu stranu, kada vlast odluči da oni moraju biti kažnjeni za iznošenje istine”, rekla je Mugoša.

Ona je navela da se postavlja pitanje da li je “odluka o progonu donijeta iz zgrade pravde ili po hodnicima podgoričkog Hrama”.

“Poznavajući poltronstvo koje svakodnevno upražnjava elita koja donosi odluke, mislimo da je ovu odluku tužiteljka donijela sama, da bi se dodvorila crkvi i vlasti“, rekla je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS