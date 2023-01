Srđan Popović izručen Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Državljanin Bosne i Hercegovine Srđan Popović, koji je potraživan radi izdržavanja kazne zatvora zbog ubistva G.Đ, izručen je danas Crnoj Gori iz Austrije, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je Crna Gora Popovića potraživala radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od 15 godina i deset mjeseci zbog krivičnog djela ubistvo u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja i eksplozivnih materija.

„On je osuđen u odsustvu jer je, 27. oktobra 2015. godine, sa zidina Starog grada Budva snajperskom puškom ubio crnogorskog državljanina G.Đ, nakon čega je pobjegao“, navodi se u saopštenju.

Popović se, kako su rekli iz policije, nalazio u zatvoru u Gracu gdje je boravio radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog djela izvršenog u Austriji, krijumčarenja narkotika.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala su uz asistenciju Sektora policije posebne namjene sproveli Popovića u prostorije Uprave za izvršenje krivicnih sankcija radi izdržavanja kazne zatvora, shodno presudi Višeg suda u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

