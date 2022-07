Sramna reakcija Uprave policije u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Sramotna je reakcija Uprave policije, koja je dozvolila nacionalistima da prekinu proslavu Dana pobjede nad fašizmom u Nikšiću, smatraju u nikšićkom odboru Demokratske partije socijalista (DPS).

Kako je javio Portal RTCG, policija je večeras u Nikšiću upotrijebila suzavac kako bi spriječila sukob dvije grupe građana, koje su se okupile da obilježe Dan državnosti u tom gradu.

U tom pokušaju, došlo je do sukoba snaga policije i građana, koji su se okupili na Trgu slobode u Nikšiću.

“Reakcija Uprave policije, koja je dozvolila militantnim kleronacionalistima da prekinu proslavu Dana pobjede nad fašizmom sramotna je i nezapamćena i može se porediti samo sa onom kada je 4. i 5. septembra korištena sila kako bi se napali mirni demonstranti koji su iskazivali svoje nezadovoljstvo zbog ustoličenja Joanikija Mićovića u Cetinjskom manastiru”, kazali su iz DPS-a.

Iz te stranke su naveli da današnje provokacije nacionalista pokazuju da je u Crnoj Gori na djelu oživjeli fašizam koji kroz djelovanje pojedinih paravjerskih organizacija, političkih stranaka, pojedinih nevladinih organizacija i medija nastoji ostvariti svoje velikodržavne projekte i ideje.

“Na kraju, da ponovimo još jednom – Nikšić je bio i ostaće perjanica antifašizma a fašističku ideologiju smo porazili jednom i porazićemo je koliko god puta je potrebno – mirno, demokratski i civilizovano”, navodi se u saopštenju.

