Sproveli 28 projekata u vrijednosti od preko 2,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Institucije i organizacije iz Crne Gore u okviru Mediteranskog programa transnacionalne saradnje (Interreg MED 2014-2020) sprovele su 28 projekata ukupne finansijske vrijednosti od preko 2,5 miliona EUR, od čega su 85 odsto bespovratna sredstva Evropske unije (EU).

To je saopštio Bojan Vujović, vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova, otvarajući konferenciju „Zelena tranzicija na Mediteranu“, koja je danas održana u Podgorici.

„Ono što Mediteran čini posebnim je jedinstveni biodiverzitet i bogato kulturno nasljeđe. To je razlog da uložimo zajedničke napore da zaštitimo ovo područje kroz realizaciju projekata uz podršku EU“, kazao je Vujović.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na konferenciji su predstavljeni neki od rezultata uspješnih projekata koji su realizovani u okviru programa Interreg MED tokom programskog perioda IPA II 2014-2020.

Navodi se da je program je finansirala EU, a omogućio je saradnju partnera iz država sjevernog Mediterana, od Portugala do Kipra.

„Realizovani projekti pomogli su da se poboljša stanje u oblasti zaštite biodiverziteta, očuva kulturno-istorijsko nasljeđe, podstaknu inovacije i održivi razvoj u području sjevernog Mediterana“, kaže se u saopštenju.

Na prvom panelu pod nazivom „Plavi rast na Mediteranu i u Crnoj Gori“ govorili su Mirko Đurović iz Instituta za biologiju mora, Bojana Tošić iz Instituta za savremene tehnologije i Radivoje Drobnjak iz Naučno-tehnološkog parka.

Oni su, kako se dodaje, podijelili iskustva iz projekata usmjerenih na održivi rast na mediteranskom području kroz podsticanje inovativnih koncepata i praksi.

Tokom panela „Održiva rješenja na Mediteranu i njihova primjenjivost“, učesnici su imali priliku da čuju rezultate, dobre prakse i naučene lekcije iz projekata koji su imali za cilj zaštitu biodiverziteta i podsticanje održivog turizma na Mediteranu.

Kako se dodaje, svoja iskustva podijelili su Ivana Stojanović iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Zoran Mrdak iz Parkova Dinarida i Biljana Božović iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade rekli su da će institucije i organizacije imati priliku da sarađuju sa partnerima iz drugih zemalja sjevernog Mediterana i dobiju podršku za projekte i tokom programskog perioda 2021-2027, i to u okviru programa Interreg Euro-MED, čiji je ukupni budžet 294 miliona EUR.

