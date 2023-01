Spriječili krijumčarenje 43,7 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije i Uprave prihoda i carina (UPC) danas su na graničnom prelazu Ranče, na izlazu iz Crne Gore, spriječili krijumčarenje oko 43,7 kilograma marihuane.

U zajedničkom saopštenju policije i UPC navodi se da su jutros oko pet sati policijski i carinski službenici kontrolisali vozilo nikšićkih registarskih oznaka kojim je upravljao D.J. (30) iz Nikšića.

Iz UPC i policije su kazali da je tom prilikom pronađeno 40 pakovanja sa biljnom materijom tamnozelene boje, za koju se sumnja da je marihuana, ukupne težine oko 43,7 kilograma.

„Droga je pronađena u posebno napravljenom prostoru koji se nalazio ispod zadnjeg sjedišta i prtljažnika vozila“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je D.J. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

