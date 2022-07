Spremni da podrže modernizaciju obrazovnog sistema

Podgorica, (MINA) – Asocijacija menadžera Crne Gore (AMM) spremna je da podrži cjelokupnu modernizaciju crnogorskog obrazovnog sistema, saopšteno na sastanku ministra prosvjete Miomira Vojinovića sa predstavnicima AMM Budimirom Raičevićem i Vinkom Nikićem.

“Predstavnici AMM su saopštili da je Asocijacija spremna da podrži očekivane korake modernizacije obrazovnog sistema Crne Gore i to ne samo u segmentu boljeg obrazovanja menadžera i rukovodnih kadrova, već cjelokupnu modernizaciju obrazovnog sistema”, rekli su iz Ministarstva prosvjete.

Kako se navodi u saopštenju, predstavnici AMM smatraju da je potrebno prilagođavanje čitavog sistema potrebama privrede i tržišta, kao i dinamici IT revolucije.

Vojinović je istakao da je Ministarstvo raspoloženo za saradnju sa Asocijacijom.

On je podsjetio da je između Asocijacije i Ministarstva potpisan Memorandum o saradnji iz 2019. godine, koji je neophodno revidirati.

Ministarstvo prosvjete, kako je rekao, želi da nastavi sa dobrom praksom koja će, prema njegovim riječima, biti unaprijeđena, posebno sa onima koji žele da pomognu da se obrazovni sistem osnaži i modernizuje.

“Samo društvo koje čine obrazovani mladi ljudi može biti uspješno a mi smo dužni da učinimo sve da tako zaista i bude”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da će, u saradnji sa AMM i ostalim relevantnim institucijama, raditi na konkretnim predlozima i rešenjima za autentičniji razvoj i stvaranje modernog ljudskog kapitala Crne Gore.

