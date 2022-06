SPC nije odbijala potpisivanje ugovora u vrijeme Lukšića

Podgorica, (MINA) – Mitropolija crnogorsko primorska (MCP) demantovala je navode crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) odbijala potpisivanje ugovora sa državom u vrijeme premijera Igora Lukšića.

Đukanović je danas rekao da je 2010. ili 2011. godine Vlada tadašnjeg premijera Lukšića nudila SPC, kao i drugim vjerskim zajednicama, da potpiše sporazum.

On je kazao da su druge zajednice potpisale, a da je SPC tada odbijala sa argumentacijom da nema potrebe da potpisuju dokument sa državom koju je ona stvorila.

Iz MCP su u saopštenju dostavili citat iz odgovora bivšeg mitropolita Amfilohija upućenom tadašnjem premijeru Lukšiću u julu 2011. godine, dva dana po prijemu inicijative premijera za pripremu, kako stoji u toj inicijativi, “nacrta tekstova posebnih Temeljnih ugovora između Vlade Crne Gore i vjerskih zajednica”.

“Mitropolit u prvom pasusu određuje predstavnika Mitropolije za razgovore sa delegiranim predstavnikom premijera”, kaže se u saopštenju.

Iz MCP su dodali da Amfilohije u odgovoru potom izražava uvjerenje da će Vlada poštovati činjenicu “jasno prepoznate kanonske strukture u Crnoj Gori, oličene u četiri eparhije SPC”.

“I da “Vlada prepoznaje koja institucija ima kapacitet da predstavlja Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori kao jedinstvenu kanonsku sabornu instituciju za sve pravoslavne vjernike, bez obzira na bilo kakve njihove razlike – SPC sa sjedištem Patrijaršije u Beogradu””, naveli su iz MCP.

Oni su kazali da je Amfilohije tada naveo da “smatramo da je ovo veoma važan korak naprijed u uređenju odnosa Pravoslavne crkve i države i da će, u cilju postizanja dogovora, biti potrebno međusobno uvažavanje obje ugovorne strane i njihovog unutrašnjeg zakonskog, odnosno kanonskog ustrojstva i svojstva.”

Iz MCP su kazali da krajem aprila sljedeće godine, Amfilohije, po ovlašćenju Svetog arhijerejskog sinoda, dostavlja istom premijeru dopunjeni Nacrt Temeljnog ugovora.

“Od aprila te 2012. godine komunikacija sa strane Vlade izostaje sve do aprila 2015. godine kada tadašnji ministar za ljudska i manjinska prava šalje predlog da se razgovori nastave”, rekli su iz MCP.

Oni su kazali da potom Amfilohije bez odlaganja odgovara rekavši, između ostalog: “I ovom prilikom izražavamo spremnost i iskazujemo dobru volju za pripremu Temeljnog ugovora.”

Kako su kazali iz MCP, nakon nekoliko sastanaka, ti razgovori prestaju.

“Prvi razlog za prestanak razgovora je bilo odbijanje Vlade da se jasno i obrazloženo izjasni o nacrtu Temeljnog ugovora koji im je dostavljen 2012. godine i predstavlja Crkvi svoj novi tekst u formi radnog materijala”, rekli su oni.

Drugi, kako su dodali iz MCP, važniji razlog je dvoličan odnos Vlade koja je, usred navodnog dijaloga oko Temeljnog ugovora, bez ikakvih konsultacija sa Crkvom, “a pretpostavljamo i bez većine zainteresovanih Crkvi i vjerskih zajednica”, paralelno pripremala, a na kraju i jednostrano utvrdila Nacrt Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Iz MCP su kazali da je neiskreni odnos tadašnjeg kabineta, čiji je premijer bio današnji predsjednik države, potpuno obesmislio bilo kakve razgovore o Temeljnom ugovoru dok se ne riješi pitanje pomenutog Zakona.

“Koji su motivi predsjednika da ovako obmanjuje javnost, možemo samo da nagađamo, ono što je sigurno je da širenje lažnih vijesti ne koristi našem društvu”, zaključuje se u saopštenju.

