Spajić: Povlači se amandman, pitanje groblja riješiti posebnim zakonom

Podgorica, (MINA) – Amandman na predlog zakona o državnoj imovini koji se tiče groblja biće povučen i to pitanje biće uređeno kroz poseban zakon, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je na mreži X naveo da je takva odluka donijeta u želji da se doprinese postizanju najboljeg rješenja.

Spajić je rekao da će resorno Ministarstvo poslati poziv svim zainteresovanim stranama i formirati Radnu grupu sa zadatkom da to zakonsko rješenje bude izrađeno do kraja godine.

„Povlači se amandman na predlog zakona o državnoj imovini koji se tiče pitanja groblja. U želji da doprinesemo postizanju najboljeg rješenja ovo pitanje biće uređeno kroz poseban Zakon o grobljima“, naveo je Spajić.

