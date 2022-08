Sjutra otvaranje jedinice hitne pomoći u Plužinama

Podgorica, (MINA) – Rekonstruisani objekat jedinice hitne pomoći biće otvoren sjutra u Plužinama, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora kazali su da je vrijednost radova, koji su obuhvatili kompletnu adaptaciju i opremanje objekta, oko 96 hiljada EUR.

„Projekat je veoma značajan za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, kako stanovnika tog podneblja, tako i turista koji posjećuju taj kraj“, navodi se u saopštenju.

Rekonstruisani objekat otvoriće ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vuk Niković i predsjednik opštine Plužine Mijuško Bajagić, u 13 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS