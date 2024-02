Sjutra 31 godina od otmice iz voza u Štrpcima

Podgorica, (MINA) – Rodbina i prijatelji putnika otetih iz voza u Štrpcima sjutra će položiti cvijeće na spomen obilježja u Podgorici i Bijelom Polju, povodom 31. godišnjice tog zločina.

Cvijeće kod spomen obilježja “Civilnim žrtvama ratova 1991 – 2001.” u Podgorici i “Sat života” u Bijelom Polju položiće porodice otetih, predstavnici Bošnjačkog vijeća, udruženja “Štrpci – Protiv zaborava” i građani.

Kako je saopšteno iz Bošnjačkog vijeća, preko tri decenije porodice otetih čekaju pravdu.

“Sjećanjem želimo da iskažemo poštovanje i javni znak, da stradale ne možemo i nećemo zaboraviti, kao ni sve što je povezano sa zločinom, zločincima i nalogodavcima”, kaže se u saopštenju BV.

Suđenja se, kako su naveli, razvlače, a nema potrage za posmrtnim ostacima žrtvava, niti bilo kakve organizovane brige o porodicama stradalih.

“Stradale ne možemo i nećemo zaboraviti”, poručili su iz Bošnjačkog vijeća.

Oni su kazali da je zlo realnost, a suočavanje sa prošlošću prvi korak da jedno društvo nadvlada zlo u sebi, pravdom, sjećanjem i kajanjem.

“Bili su sasvim obični ljudi. Na zbornom mjestu zločina našli su se slučajno, svako je po jedna sudbina. Ako budu zaboravljeni, ako se pomirimo s tišinom voza 671, biće to znak da za nas nema nade”, navodi se u saopštenju.

Iz BV su podsjetili da su putnici oteti iz voza “Lovćen” na liniji Beograd – Bar, 27. februara 1993. godine, na lokalnoj Željezničkoj stanici Štrpci.

Tada je, kako su dodali, srpska vojska iz Višegrada izvela iz voza 20 putnika, od kojih su 18 bili Bošnjaci, jedan Hrvat i jedna neidentifikovana osoba.

U saopštenju Bošnjačkog vijeća se navodi da je jedan od učesnika u zločinu, Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, uhapšen u oktobru 1996. godine, kao i da je, pred Višim sudom u Bijelom Polju, osuđen u septembru 2002. godine na 15 godina zatvora.

Iz Bošnjačkog vijeća su podsjetili da je Ranisavljević, 2011. godine, nakon što je odležao kaznu, pušten na slobodu.

“Krajem 2014. godine, u zajedničkoj akciji policije Srbije i Bosne i Hercegovine (BIH), uhapšeno je 15 osumnjičenih za učešće u zločinu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Apelacioni sud u Beogradu, rješenjem iz 2023. godine, ukinio prvostepenu Presudu za zločin u Štrpcima i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

“Prvostepenom Presudom zbog otimica iz voza u mjestu Štrpci, njihovog zlostavljanja, mučenja i ubistva, pripadnici jedinice “Osvetnici” Gojko Lukić, Dušan Vasiljević i Jovan Lipovac su osuđeni na po deset, a Dragana Đekić na pet godina zatvora”, kazali su iz Bošnjačkog vijeća.

Optuženi Ljubiša Vasiljević je, kako se navodi, preminuo tokom postupka.

“Apelaciono vijeće Suda BIH je 2023. godine potvrdilo prvostepenu presudu kojom su sedmorica bivših pripadnika Vojske republike Srpske osuđena na ukupno 91 godinu zatvora za učešće u otmici 20 putnika iz voza u Štrpcima”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Luka Dragićević oslobođen optužbe da je izdao naređenje za odvođenje civila.

“Izostala je dakle komandna odgovornost”, naglasili su iz Bošnjačkog vijeća.

Oni su kazali da su Obrad Poluga, Novak Poluga, Petko Inđić, Radojica Ristić, Dragan Sekarić, Oliver Krsmanović i Miodrag Mitrašinović osuđeni na po 13 godina zatvora.

“Optuženi Mića Jovičić sporazumno je priznao krivicu i osuđen je (samo) na pet godina zatvora, ali se sporazumnim priznanjem obavezao na svjedočenje u predmetu protiv ostalih optuženih”, kaže se u saopštenju.

Iz Bošnjačkog vijeća su podsjeili da je sud BIH 2020. godine podigao optužnicu i protiv Milana Lukića koji je, za druge zločine, u Haškom sudu osuđen na doživotnu robiju.

“Suđenje u Beogradu se razvlači, a nema potrage za posmrtnim ostacima žrtvava, nema komandne odgovornosti, niti odgovornosti nalogodavaca, kao ni bilo kakve organizovane brige o porodicama stradalih”, poručili su iz BV.

U tom zločinu stradali su Esad Kapetanović, Iljaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifat Husović, Halil Zupčević, Senad Đečević, Jusuf Rastoder, Ismet Babačić, Tome Buzov, Adem Alomerović, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memović, Fevzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvjezdan Zuličić i jedna nepoznata osoba.

“Posmrtni ostaci Halila Zupčevića pronađeni su krajem 2009. godine na obali jezera Perućac, a posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Iljaza Ličine nađeni su u istom jezeru 2010. godine”, naveli su iz Bošnjačkog vijeća.

Od tada, kako su naglasili, nema pomaka u traganju za posmrtnim ostacima žrtava.

