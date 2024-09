Servadei: Podrška UNICEF-a za intenziviranje reformi u ključnim sektorima

Podgorica, (MINA) – UNICEF će podržati Vladu Crne Gore da intenzivira reforme u ključnim sektorima kako bi se smanjilo siromaštvo djece, iskorijenilo nasilje nad djecom i poboljšala inkluzivnost i kvalitet obrazovanja, zdrastvene, socijalne i dječje zaštite.

To je poručio novi šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikel Servadei, na sastanku sa potpredsjednikom Vlade za vanjske i evropske poslove Filipom Ivanovićem, u petak.

Kako je saopšteno iz Ivanovićevog kabineta, na sastanku je naglašeno da je jedan od ključnih prioriteta 44. Vlade unapređenje životnog standarda građana i ubrzanje puta ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Servadei je istakao da će reforme fokusirane na djecu bez sumnje ubrzati napredak Crne Gore na putu ka članstvu u EU i postizanju ciljeva Agende 2030.

„Pored sredstava iz državnog budžeta, Vlada može iskoristiti Plan rasta i EU Garanciju za mlade kako bi ubrzala reforme i postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je na taj način podržala inkluziju najugroženije djece i porodica. UNICEF je spreman da bude ključni saveznik Crne Gore u tome“, poručio je Servadei.

On je naglasio da je od suštinskog značaja da Vlada ima djecu kao prioritet prilikom donošenja odluka o investicijama iz državnog budžeta za kvalitetne servise za njih i njihove porodice.

Servadei je istakao da je značajan UN Samit za budućnost koji će uskoro biti održan i poručio da je UNICEF spreman da pruži podršku crnogorskoj delegaciji da se tom prilikom adekvatno osvrne na progres koji je postignut u oblasti prava djece i mladih, kao i na tekuće reforme.

U saopštenju se navodi da je UNICEF spreman da pruži ekspertsku podršku iz oblasti javnih finansija za djecu kako bi budžet Crne Gore za iduću godinu uzeo u obzir potrebe najugroženije djece, mladih i porodica.

Ivanović je kazao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa UNICEF-om, ističući da su značajne reforme u oblasti zaštite prava djeteta sprovedene zahvaljujući tom partnerstvu.

On je naglasio da su važni nastavak i intenziviranje saradnje na poljima kao što su borba protiv siromaštva, zaštita dječjih prava, socijalna inkluzija i zdravstveno osiguranje.

„Crna Gora je uvijek imala dobru saradnju sa UNICEF-om i vjerujem da ćemo tokom vašeg mandata ostvariti naš cilj, postati dio evropske zajednice. Nadamo se da možemo računati na podršku kako bismo zajednički doprinosili napretku“, kazao je Ivanović.

On je zahvalio Servadeiu na spremnosti za saradnju, navodeći da će pomoć UNICEF-a biti dragocjena.

Ivanović je naglasio da je uvjeren da će zajednički rad donijeti značajne rezultate.

