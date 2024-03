Šaranović: Opomena svima koji zloupotrebljavaju digitalni prostor

Podgorica, (MINA) – Hapšenje maloljetnika koji je uputio prijeteći mejl na adresu Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ u Podgorici, opomena je svima koji zloupotrebljavaju digitalni prostor, poručio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je pohvalio brzu i efikasnu akciju policijskih službenika Sektora za borbu protiv kriminala i Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ koji su, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, identifikovali i priveli maloljetnika zbog upućivanja prijetećih poruka na adresu Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ u Podgorici.

Šaranović je istakao da digitalni prostor ne smije biti mjesto za širenje straha i ugrožavanje bezbjednosti građana, posebno mladih i nezaštićenih.

„Ovaj incident nas podsjeća na kontinuiranu potrebu da jačamo naše kapacitete u borbi protiv visokotehnološkog kriminala i da radimo na edukaciji kako bismo promovisali odgovorno korišćenje informacionih tehnologija“, naveo je Šaranović u saopštenju.

On je poručio da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ostaje posvećeno zaštiti svih građana i njihovih prava.

„Nastavićemo da djelujemo preventivno i represivno protiv svih oblika kriminala koji ugrožavaju našu društvenu harmoniju i bezbjednost“, poručio je Šaranović.

On je zahvalio policijskim službenicima na njihovom radu i brzoj reakciji.

„Neka ovaj slučaj bude opomena svima koji zloupotrebljavaju digitalni prostor da MUP neće oklijevati da preduzme sve neophodne mjere u cilju očuvanja zakona i reda“, zaključio je Šaranović.

