Šaranović: Crna Gora šalje spasioce i pomoć Bosni i Hercegovini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će poslati spasioce i pomoć Bosni i Hercegovini (BiH) koja je pogođena poplavama, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Vlada je danas na telefonskoj sjednici, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), usvojila Informaciju o pružanju humanitarne pomoći BiH radi saniranja posljedica poplava.

Šaranović je rekao da je Vlada donijela i Odluku o upućivanju tima koji se sastoji od dvije komponente i to komponenta za traganje i spašavanje iz ruševina (light USAR) i komponenta tima visokog kapaciteta za crpljenje vode (High Capacity Pumping – HCP).

„Sagledavajući dostavljeni Zahtjev za pomoć, MUP je u saradnji sa opštinskim službama zaštite i spašavanja i uz saglasnost Glavnog grada, Prijestonice Cetinje, opština Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Herceg Novi, Plužine i Nikšić i vatrogasaca-spasilaca, izrazio spremnost da pruži pomoć sa timom koji se sastoji od dvije komponente“, rekao je Šaranović.

On je kazao da tim ukupno ima 23 vatrogasca-spasioca, pet pripadnika Crvenog krsta Crne Gore i četiri pripadnika Direktorata za zaštitu i spašavanje, koji čine menadžment tima.

„Tim sa sobom nosi odgovarajuću opremu za traganje i spašavanje iz ruševina i dvije pumpe visokog kapaciteta za crpljenje vode“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će transport članova tima i opreme biti izvršen sa 11 vozila koja podrazumijevaju tehnička vozila, kamione za transport i kombi vozila, kao i jednim ATV vozilom – kvadom.

Šaranović je naveo da je OKC Direktorata za zaštitu i spašavanje, koji je operativna kontakt tačka sa Centrom za koordinaciju odgovora na vanredne situacije Generalnog direktrorata za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije, primio zahtjev BiH za pomoć u saniranju posljedica poplava u subotu.

„U zahtjevu se konstatuje da su padavine u proteklih 48 sati izazvale bujične poplave i klizišta u centralnom i južnom dijelu zemlje, što je dovelo do velikog broja stradalih i nestalih osoba, te da Bosna i Hercegovina nije u stanju da se sama izbori sa ovom vanrednom situacijom“, rekao je Šaranović.

On je podsjetio da je, zbog takve situacije, Vlada Federacije BiH u petak proglasila stanje elementarne nepogode.

Vlada je, kako je rekao Šaranović, dala saglasnost da MUP pruži dodatnu logističku podršku u vidu neophodne opreme za smještaj i pomoć na terenu.

On je dodao da je Vlada zadužila MUP da preko Mehanizma Unije za civilnu zaštitu Unije koordinira aktivnosti na pružanju humanitarne pomoći BiH.

„Slanjem pomoći susjednoj i prijateljskoj BiH, Crna Gora je još jednom dokazala svoj humani karakter, a naši spasioci spremnost da se suoče i sa najtežim izazovima“, poručio je Šaranović.

