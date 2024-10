Saradnja UNDP-a i VDT-a na unapređenju rodne ravnopravnosti i jačanju vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori potpisali su sporazum o saradnji, čiji je cilj unapređenje rodne ravnopravnosti i efikasno rješavanje slučajeva rodno zasnovanog nasilja.

Iz Kancelarije UNDP-a kazali su da je ta saradnja značajan korak ka jačanju pravnog sistema i zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori, kao i ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

U saopštenju se ističe da su podaci o rodno zasnovanom nasilju u Crnoj Gori podsjetnik na dalekosežne posljedice rodne diskriminacije.

Navodi se da je, prema dostupnim podacima sudova iz ove godine, u Crnoj Gori od početka 2017. godine ubijeno 17 žena, samo zato što su žene.

“Sve su ubijene od emotivnih partnera i srodnika. Najmlađa žrtva femicida imala je 18 godina”, naglasili su iz Kancelarije UNDP-a.

Kako su rekli, istraživanje OEBS-a iz 2022. godine pokazuje da ni percepcija građana i građanki o rodno zasnovanom nasilju nije ohrabrujuća, jer trećina njih vjeruje da žene lažno navode da su žrtve psihičkog nasilja kako bi skrenule pažnju na sebe.

Iz Kancelarije su istakli da svega četiri odsto građana smatra da je seksualno zlostavljanje nasilje, dok sa druge strane, 74 odsto žrtava seksualnog nasilja nikada nikome nije reklo za svoje iskustvo.

“Istraživanja MONSTAT-a i OEBS-a iz 2022. godine ukazuju na to da, iako je svaka peta žena tokom života bila žrtva partnerskog nasilja, 62 odsto žena u Crnoj Gori se plaši da prijavi nasilje zbog straha od nasilnika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to ukazuje na visok nivo institucionalnog nepovjerenja i dodatno učvršćuje potrebu za saradnjom sa pravosudnim institucijama u cilju stvaranja društva pravde i sigurnosti.

Sporazum o saradnji, na Međunarodni dan nenasilja, potpisali su vrhovni državni tužilac Milorad Marković i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova.

Oni su, kako se navodi, sporazum potpisali prepoznajući zajedničku misiju unapređenja rodne ravnopravnosti i ključne oblasti u kojima će raditi zajedno.

„Jačanje kapaciteta VDT-a za efikasno postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja biće prioritet zajedničke saradnje, uz integraciju principa rodne ravnopravnosti u sve aspekte sudskog procesa, čime se doprinosi širem cilju stvaranja društva rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će saradnja jačati u kapacitet VDT-a u obezbjeđivanju vladavine prava, zaštiti ljudskih prava i pružanju pravde kroz specijalizovane obuke i podršku, osiguravajući da pristup institucija prema slučajevima rodno zasnovanog nasilja bude usklađen sa međunarodnim standardima i najboljim praksama.

„Pored toga, VDT i UNDP će raditi na poboljšanju međusobne koordinacije kako bi se sproveli rodno odgovorni pristupi i politike, čime će se osnažiti napori u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“, kaže se u saopštenju.

Paniklova je kazala da je uvjerena da će partnerstvo ojačati pravosudni odgovor na rodno zasnovano nasilje i podržati usvajanje rodnih standarda, stvarajući okvir u kojem je rodna ravnopravnost duboko ukorijenjena u principe rada tužilačke organizacije.

„Integracija rodnih perspektiva u tužilački rad nije samo formalnost, već fundamentalna promjena koja je potrebna za obezbjeđivanje pravednijeg pravnog sistema za sve, koji u potpunosti adresira nasilje nad ženama“, rekla je Paniklova.

Kako je navela, jačanje kapaciteta VDT-a da efikasno upravlja slučajevima rodno zasnovanog nasilja osigurava da se rodna ravnopravnost integriše u svaku fazu pravosudnog procesa, kao i da se osigura vladavina prava.

„Ovo neće značiti samo poboljšanje u procesuiranju pojedinačnih slučajeva, već i institucionalizaciju rodno odgovornih praksi koje će imati dugotrajan uticaj na pravosudni sistem Crne Gore, doprinijeti dostizanju rodne ravnopravnosti i opštem unapređenju ljudskih prava“, kazala je Paniklova.

Marković je rekao da saradnja sa UNDP-om ne počinje potpisivanjem sporazuma, već se samo nastavlja i jača, u skladu sa planiranom startegijom unapređenja rodne ravnopravnosti i boljeg prepoznavanja i reagovanja u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.

„Naš je plan i jasno opredijeljenje da izvršimo transformaciju tužilačke organizacije na različitim nivoima, ali segment o kojem danas govorimo biće dio ključne tranformacije državne tužilačke organizacije, jer ovo pitanje zadire u suštinu rada tužilačke organizacije“, kaza je Marković.

On je istakao da se, nažalost, nasilje u porodici i svi drugi oblici nasilja nad ženama vrlo malo i rijetko prepoznaju i dovode u vezu sa rodno zasnovanim nasiljem.

Marković je naglasio da je to promjena koja zahtijeva da puno rade i koja će u krajnjem biti rezultat koji žele da vide i kroz saradnju sa UNDP-jem.

„Siguran sam da će aktivnosti koje treba da realizujemo doprinijeti da u državnoj tužilačkoj organizaciji promijenimo stanje svijesti i da uspostavimo sredinu koja podrazumijeva rodnu ravnoravnost i jednakopravnost koja ima poseban smisao u okviru rodne ravnopravnosti“, poručio je Marković.

