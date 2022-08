Sajber napadi na Vladine servere

Podgorica, (MINA) – Vladini serveri na meti su sajber napada, saopštili su iz Vlade i dodali da su to najsofisticiraniji napadi koji su se do sada desili u Crnoj Gori.

Iz Vlade su kazali da njihovi stručnjaci rade na utvrđivanju štete.

“Preliminarni podaci pokazuju da se radi o najsofisticiranijim napadima koji su se do sada desili u Crnoj Gori, te da se sastoje od kombinacije nekoliko različitih metoda sajber napada”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli, za sada je potvrđeno da je ranim otkrivanjem napada omogućeno da ključni sistemi ostanu zaštićeni, ali se obim štete utvrđuje nakon čega će biti date i preciznije informacije.

“Portal http://www.gov.me bio je privremeno zatvoren, odnosno izolovan, u cilju adekvatnije odbrane od sajber napada na Vladinu infrastrukturu. Građani mogu bezbjedno koristiti Vladine servise koji su u funkciji”, dodaje se u saopštenju.

