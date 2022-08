SAD: Konsultujemo se sa Crnom Gorom o sajber napadima

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) razmatraju kako najbolje da odgovore na bilo koji zahtjev za podršku, koji bi Vlada Crne Gore mogla da uputi, kazali su za Glas Amerike iz Stejt departmenta povodom učestalih sajber napada na vladinu infrastrukturu.

“Upoznati smo sa incidentom i u konsultacijama smo sa crnogorskom vladom”, ističe se u reagovanju neimenovanog portparola Stejt departmenta.

Spremnost da pomogne crnogorskim vlastima prošle sedmice izrazio i NATO.

Crna Gora je od 20. avgusta izložena najvećem sajber napadu, koji i dalje traje, a vrijednost virusa kojim je napadnut informatički sistem Vlade na dark vebu iznosi od 100 hiljada do 2,5 miliona dolara.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da Crna Gora ima ogromnu podršku partnera u borbi sa sajber napadom i zahvalio je službama Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Francuske.

Zbog sajber napada, prošle nedelje je zasijedalo i Vijeće za nacionalnu bezbjednost, a premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović najavio je formiranje operativnog tima da bi se djelovalo preventivno i dodao da će Crna Gora tražiti ekspertsku pomoć međunarodnih partnera.

