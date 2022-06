Rusija ima potencijal da vodi dugotrajni rat

Kijev, (MINA) – Ukrajina je na ivici da izgubi istočni region Lugansk pošto ima manje oružja od Rusije, dok ukrajinskoj vojsci ponestaje municije, upozorio je visoki ukrajinski obavještajni zvaničnik, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.

“Situacija je veoma teška jer Rusi imaju značajnu nadmoć u dostupnom oružju”, kaže Vadim Skibicki, zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne službe.

Rat u Ukrajini, koji je sada u četvrtom mjesecu, prerastao je u artiljerijsku bitku za koju Skibicki kaže da iscrpljuje i ruske i ukrajinske snage, ali da Moskva i dalje ima prednost u zalihama oružja, dok se Kijev skoro potpuno oslanja na oružje i municiju koju dobija sa Zapada.

“Prema našim procjenama, Rusija i dalje ima potencijal da vodi dugotrajni rat protiv Ukrajine”, rekao je Skibicki u intervjuu za Karent tajm (Current Time), medijski projekat na ruskom jeziku koji RSE vodi u saradnji s Glasom Amerike (VOA).

“Prelazimo na NATO standarde, što je prvenstveno 155-milimetarski (artiljerijski sistem). Ali danas to još nije dovoljno da se potpuno uspori ofanzivni tempo ruskih oružanih snaga.”

Upozorenje i procjena ukrajinske vojne obavještajne službe uslijedile su nakon što je Kijev počeo otvorenije da govori o svojim neuspjesima na bojnom polju u istočnom regionu Donbas gdje u žestokim borbama u Sjeverodonjecku, strateški važnom gradu na liniji fronta u Luganskoj oblasti, ruske trupe polako napreduju.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta je upozorio da vojska njegove zemlje može da odgovori samo jednim artiljerijskim projektilom na svakih deset koje ispali Rusija.

Očekuje se da će Kijev zapadnim vladama iznijeti nove zahtjeve za oružje, municiju i odbrambenu opremu na sastanku s NATO-om u Briselu 15. juna.

Uprkos sankcijama i smanjenim kapacitetima Rusije, Skibicki kaže da Moskva i dalje može da održi trenutni tempo borbi bez potrebe da proizvodi novo oružje još najmanje godinu dana.

Mada Moskva nije uspjela u svojim prvobitnim planovima, zbog čega je revidirala ratne ciljeve da bi koncentrisala svoje snage na istoku, Kremlj nije odustao od svog početnog cilja da zauzme ukrajinsku teritoriju, upozorio je on.

“Svi napori Rusije trenutno su usmjereni na opkoljavanje naše vojne grupacije na istoku i pokušaj da se makar izvrši zadatak koji je Generalštab ruske vojske postavio sebi”, rekao je Skibicki.

