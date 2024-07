Restrikcije vode na Kakarickoj gori i u dijelu Lješanske nahije

Podgorica, (MINA) – Potrošači na Kakarickoj gori i u dijelu Lješanske nahije biće narednih dana više sati bez vode, zbog neracionalne potrošnje, saopšteno je iz podgoričkog Vodovoda.

Iz tog preduzeća su na Fejsbuku /Facebook/ naveli da će potrošači na Kakarickoj gori svakodnevno biti bez vode od 22 do šest sati ujutru, zbog neracionalne potrošnje vode u tom naselju.

“Vodovod i kanalizacija u ovom smislu nema nadležnost, a ni brzo rješenje, pa stoga još jednom apelujemo na mještane da budu solidarni i vodu koriste za piće, kuvanje i higijenske potrebe, kako ne bi dolazilo do nestašice u najtoplijim danima u godini”, poručili su iz Vodovoda.

Oni su kazali da će u Lješanskoj nahiji, od 21 do osam sati ujutru, bez vode biti potrošači u naseljima Goljemadi, Briđi i Begova Glavica.

Kako su naveli iz Vodovoda, snabdijevanje vodom će biti obustavljeno zbog nekontrolisane potrošnje na nižim kotama Lješanske nahije i ugrožavanja osnovnih ljudskih potreba potrosača na višim kotama koji u periodu velike potrošnje ostaju bez vode, kao i ugrožavanja rada pumpnih postrojenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS