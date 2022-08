Registrovan drugi slučaj majmunskih boginja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je registrovan drugi slučaj obolijevanja od majmunskih boginja, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ), navodeći da je oboljeli dobrog opšteg stanja.

Iz IJZ-a su kazali da je drugi slučaj obolijevanja od majmunskih boginja potvrdila laboratorija Odjeljenja za molekularnu dijagnostiku Centra za medicinsku mikrobiologiju.

Kako su naveli, taj slučaj nije u epidemiološkoj vezi sa prethodnim, odnosno prvim registrovanim slučajem.

“Sprovedene su sve neophodne protivepidemijske mjere prema oboljelom i kontaktima, u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja pomenute zarazne bolesti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su obaviještene sve nadležne institucije, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim protokolima.

“Registrovani slučaj je crnogorski državljanin i dobrog je opšteg stanja”, saopštili su iz IJZ-a.

Oni su podsjetili da majmunske boginje obično počinju povišenom tjelesnom temperaturom, bolovima u mišićima, umorom i glavoboljom, kao i da se može javiti bol u grlu i kašalj.

Kako su naveli, može doći do uvećanja limfnih čvorova, odnosno limfadenopatije.

“U periodu od jednog do tri dana (ponekad i duže) nakon pojave groznice, kod pacijenta se razvija osp koji prolazi kroz faze makule, papule, vezikule, pustule i kraste, koje na kraju otpadnu. Bolest obično traje od dvije do četiri nedjelje”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su apelovali na građane da se pridržavaju preventivnih higijensko-epidemioloških mjera i poštuju preporuke zdravstvenih institucija.

Iz te ustanove su građanima savjetovali da se o samoj bolesti informišu na sajtu Instituta https://www.ijzcg.me/me/majmunske-boginje i obrate ljekaru u slučaju sumnje na obolijevanje od majmunskih boginja.

“Nastavićemo da pratimo epidemiološku situaciju vezano za obolijevanje od majmunskih boginja i u skladu sa njom dalje obavještavati javnost”, dodaje se u saopštenju IJZ-a.

