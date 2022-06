Rakete pogodile skladište nafte u Dnjepropetrovsku

Kijev, (MINA) – Tri ruske rakete navodno su pogodile skladište nafte u centralnom regionu Dnjepropetrovska, rekao je regionalni guverner, javio je BBC.

Kako je Valentin Reničenko objavio na Telegramu, projektili su uništili skladište nafte u blizini grada Novomoskovska, što je dovelo do velikog požara u kome su povređene tri osobe.

Slika postavljena uz Telegram poruku prikazuje gust crni dim, prenosi TVN1.

Ukrajinski zvaničnici, dok se na istoku zemlje nastavljaju teške borbe, kazali su da Kijev namjerava da nastavi mirovne pregovore s Rusijom do kraja avgusta nakon što provede operacije protivnapada

Ukrajina će tada biti u boljoj poziciji za pregovore, rekao je glavni kijevski pregovarač David Arahamija u intervjuu za Glas Amerike, ali nije naveo pojedinosti strategije.

Mirovni pregovori dvije strane su u zastoju. Krajem marta, Kijev je poručio da je spreman odreći se ambicija za članstvo u NATO-u u zamjenu za međunarodnu garancije bezbjednosti.

