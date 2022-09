Radoje Korać izabran za člana Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta izabrali su Radoja Koraća za člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, dok ostali predloženi kandidati nijesu dobili potrebnu tropetinsku podršku.

Za Koraća je glasalo 65 poslanika i nije bilo glasova protiv i uzdržanih.

Fikret Kurgaš dobio je podršku 47 poslanika, a nije bilo glasova protiv i uzdržanih.

Za Dragana Šoća glasalo je 46 poslanika, 43 glasa su bila za, a tri uzdržana.

Nebojša Vučinić dobio je podršku 46 poslanika, dva su bila protiv, dok nije bilo uzdržanih.

Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu da, saglasno Zakonu o Sudskog savjetu i sudijama, po isteku roka od dva mjeseca, raspiše javni poziv, sve do izbora članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika u punom sastavu.

Za izbor u drugom krugu glasanja bila je potrebna tropetinska podrška, odnosno glasovi 49 poslanika.

