Putin posjetio Mariupolj

Moskva, (MINA) – Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je razoreni lučki grad Mariupolj, u sklopu iznenadnog obilaska okupiranih dijelova Ukrajine.

Državni mediji javljaju da je to prvo putovanje ruskog lidera na teritoriju ukrajinskog Donbasa otkako je započeta invazija u februaru prošle godine, prenosi Slobodna Evropa.

Posjeta je uslijedila nakon što je Putin u subotu otputovao na Krim u nenajavljenu posjetu povodom obilježavanja devete godišnjice ruske aneksije poluostrva od Ukrajine i samo dva dana nakon što je Međunarodni krivični sud izdao nalog za njegovo hapšenje.

Ruski predsjednik još nije javno komentarisao nalog za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda, ali su pojedini posmatrači njegov odlazak na ukrajinsku teritoriju na koju Rusija polaže pravo vidjeli kao čin prkosa.

Mariupolj je pao u maju nakon jedne od najdužih i najkrvavijih bitaka u ratu. Pad grada je označio i prvu veliku pobjedu Rusije nakon što nisu uspjeli zauzeti Kijev.

Putin je na “radni put” u Mariupolj otišao helikopterom, javile su ruske novinske agencije pozivajući se na Kremlj. Ovo je najbliže liniji fronta na kojoj je Putin bio od početka rata.

