Pronađeno oružje i eksplozivna sredstva, uhapšena jedna osoba

Podgorica, (MINA) – Nikšićanin M.M. (59) uhapšen je nakon što je policija pretresom kuće i drugih prostorija koje on koristi pronašla veću količinu oružja i municije bez dozvole, kao i eksplozivna sredstva, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić pretresili objekte u mjestu Dubočke.

„Pronađeno je sedam pušaka, pištolj, jedanaest detonatorskih kapisli, 88 komada muncije nepoznatog kalibra, okvir sa pištoljskom municijom nepoznatog kalibra, sa šest komada koji su se nalazili u istom“, precizira se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je sa svim upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji se izjasnio da se protiv M.M. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih matereija.

Kako su dodali, M.M je uhapšen po nalogu tužioca.

