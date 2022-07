Problem biračkog spisak ne treba posmatrati izolovano

Podgorica, (MINA) – Za rješavanje problema biračkog spiska potrebno je pokazati inkluzivnost i omogućiti svim zainteresovanim društvenim subjektima da budu učesnici u procesu izgradnje povjerenja u taj dokument, ocijenio je predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša.

On smatra da se problem biračkog spiska ne može posmatrati izolovano i da je je birački spisak samo jedan od segmenata izbornog sistema.

“U tom smislu rješavanje ovog problema usko je vezano za sprovođenje izborne reforme čiji pokušaji realizacije traju već godinama, a bez epiloga”, kazao je Mugoša agenciji MINA.

On je podsjetio da je rad Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu čiji je dio rada vezan i za sređivanje biračkog spiska, produžavan više puta.

Mugoša je rekao da DIK ima ograničene nadležnosti kada je u pitanju birački spisak.

On je ukazao da su posljednjim izmjenama Zakona o biračkom spisku znatno redukovane nadležnosti po pitanju ovlašćenja koje DIK ima u tom dijelu.

“Tako je DIK umjesto stalne kontrole biračkog spiska dobila pravo uvida u birački spisak, a umjesto nekada nadzora nad sprovođenjem ovog zakona ostvaruje saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova”, naveo je Mugoša.

Na pitanje koji bi bio prvi korak ka rješavanju problema biračkog spiska, Mugoša je odgovorio da treba pratiti preporuke relevantnih međunarodnih organizacija koje prate izbore u Crnoj Gori.

On je podsjetio da se u posljednjem izvještaju posmatračke misije ODIHR nakon održanih parlamentarnih izbora 2020. naveo da “Kako bi se povećalo povjerenje javnosti u birački spisak, vlasti trebalo da razmotre sveobuhvatnu reviziju, na primjer kroz sprovođenje testova na terenu, i omogućavanje akterima izbora da nadgledaju tu vježbu”.

Mugoša je ocijenio da je potrebno pokazati inkluzivnost i omogućiti svim zainteresovanim društvenim subjektima da budu učesnici u procesu izgradnje povjerenja u birački spisak.

On je naveo da se u javnosti često može čuti tvrdnja da postoje problemi kada su u pitanju registri prebivališta i boravišta.

“S tim u vezi formiran je Savjet za kontrolu biračkog spiska, savjetodavno tijelo čiji je zadatak da birački spisak, kao jedan od ključnih segmenata izbornog procesa, koji je kroz preporuke OEBS-a i ODIHR-a prepoznat kao problem, da preporuke za unapređivanje ovog pitanja”, istakao je Mugoša,

On je rekao da će se vidjeti kakav će biti rezultat rada tog tijela.

