Pripremiti vozila za saobraćaj u zimskim uslovima

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je ne sve učesnike u saobraćaju da iskoriste povoljne vremenske prilike i vozila pripreme za vožnju u zimskim uslovima.

Iz policije su kazali da je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano da, od 15. novembra do 1. aprila, sva vozila za prevoz putnika i za prevoz tereta, koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova, moraju na svim točkovima imati gume za zimsku upotrebu.

“Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra”, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali da se za pojedine vrste i kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta, u određeno vrijeme, obaveza upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu može utvrditi bez obzira da li na putu postoje zimski uslovi.

“Shodno zakonu biće objavljena Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu, od 15. novembra do 1. aprila, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi”, naveli su iz policije.

Iz policije su objasnili da to znači da, kada se vozač kreće ne dijelu puta koji je obuhvaćen Naredbom, na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima minimalne dubine šare četiri milimetra.

“Takođe, kada na ostalim djelovima i dionicama puta, koji nijesu obuhvaćeni Naredbom, postoje zimski uslovi ( sniježne padavine, na kolovozu snijeg, led ili poledica), na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu, na svim točkovima”, rekli su iz policije.

Kako su kazali, ukoliko se vozač kreće putem ili dionicom puta, koji nije obuhvaćena Naredbom, a na putu nijesu zimsku uslovi, na vozilu ne moraju biti zimski pneumatici.

Iz policije su rekli da je za lake i teške autobuse, srednja i teška teretna vozila, obavezni dio zimske opreme i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.

Oni su istakli da se na vozilima ne smiju postavljati pneumatici sa klinovima.

Iz policije su kazali da će, imajući u vidu trenutne meteo uslove, relativno visoke temperature za ovo doba godine i da na putevima još uvijek nijesu zimski uslovi, službenici saobraćajne policije u narednim danima, dok se meteo uslovi ne promijene, kroz preventivne aktivnosti, upozoravati vozače na obavezu posjedovanja i korišćenja zimske opreme.

“Apelujemo ne sve učesnike u saobraćaju, da iskoriste trenutne povoljne vremenske prilike i svoja vozila pripreme za vožnju u zimskim uslovima i na taj način, pored obaveze poštovana Zakona, doprinesu svojoj, bezbjednosti svojih saputnika i ostalih učenika u saobraćaju”, navodi se u saopštenju policije.

