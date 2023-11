Preminuo Goran Bulajić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reditelj i dramaturg Goran Bulajić preminuo je danas u 66. godini.

Iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom poručili su da je Crna Gora od danas siromašnija za jednog velikog stvaraoca – dramaturga i reditelja.

Bulajić je tokom karijere režirao više desetina pozorišnih komada širom Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije.

On je, osim teatra, režirao i brojne televizijske drame.

Bulajić je rukovodio Dječijim pozorištem u Podgorici, Kotorskim festivalom za djecu, Dramskim studiom u Nikšiću, dramskim programom Radio televizije Crne Gore.

Nedavno je na proslavi 70. godišnjice Crnogorskog narodnog pozorišta dobio i status doživotnog člana te kulturne institucije.

Bulajić je u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom” režirao predstavu “Nije čovjek ko ne umre”, koja je svoju premijeru imala 2005. godine.

„Pamtićemo Gorana kao divnog kolegu, prijatelja i oca“, poručili su iz Kraljevskog pozorišta Zetski dom na Fejsbuku /Facebook/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS