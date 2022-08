Preminula jedna osoba, registrovano 806 novih slučajeva

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba, a registrovano je 806 novih slučajeva infekcije.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom petka završile analizu i dostavile rezultate za 2,1 hiljadu uzoraka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 272, Nikšića 81, Budve 67, Bara 65, Herceg Novog 42, Pljevalja 37, sa Cetinja 36, iz Berana 33, Bijelog Polja 31,Tivta 27, Danilovgrada 18, Rožaja i Ulcinja po 16.

U Kotoru je registrovano 12 novih slučajeva koronavirusa, u Tuzima 11, Andrijevici deset, Kolašinu i Mojkovcu po osam, u Plavu i Plužinama po pet, Petnjici i Šavniku po dva, a u Gusinju i na Žabljaku po jedan.

Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za petak je iznosio 37,10 odsto.

“Tokom petka IJZ-u je prijavljen jedan smrtni slučaj povezan sa infekcijom koronavirusom. Preminuli je imao 86 godina, sa opštinom prebivališta Žabljak”, kaže se u saopštenju.

Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.754.

Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 1.007 pacijenata.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 5.969.

Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 264.464.

U Podgorici je aktivan 2.021 slučaj koronavirusa, u Nikšiću 665, Baru 515, Budvi 458, Herceg Novom 330, Beranama 271, Ulcinju 233, Bijelom Polju 225, Pljevljima 220, na Cetinju 199, u Tivtu 182, Kotoru 178, a u Danilovgradu 108.

U Rožajama su aktivna 83 slučaja koronavirusa, u Tuzima 72, Kolašinu 50, Andrijevici 49, Mojkovcu 37, Plavu 27, Petnjici 14, Plužinama 11, Šavniku deset, na Žabljaku devet i u Gusinju dva.

