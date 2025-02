Predstavnici civilnog sektora da formiraju plenum NVO

Podgorica, (MINA) – Asocijacija Spektra pozvala je predstavnike civilnog sektora da se sjutra okupe u Podgorici kako bi formirali plenum nevladinih organizacija (NVO) i podržali ideju o direktnoj demokratiji.

“Pozivamo sve predstavnike NVO sektora da se u sjutra, u 17 sati, okupimo na Trgu Argentina i formiramo plenum – kao radnici i radnice civilnog sektora, ali prije svega kao građani i građanke koji decenijama brane demokratiju u ovoj zemlji, te tim činom damo podršku ideji o direktnoj demokratiji”, navodi se u saopštenju Spektre.

Iz te NVO su kazali da poziv upućuju u saradnji sa neformalnom grupom “Kamo Śutra?”, “inspirisani hrabrošću studenata koji su ustali protiv nepravde i odbili da prećute neodgovornost vlasti”.

Iz Spektre su podsjetili koliko je važno da budu solidarni sa svima koji se bore za bolje društvo, kao i da je neophodno stajati zajedno – jasno, glasno i bez zadrške.

“Ovo je posebno važno u momentu kada se kolektiv “Kamo Śutra?” suočava sa organizovanim i nemilosrdnim targetiranjem i pokušajima diskreditacije, te je od presudnog značaja da naša podrška bude organizovana, a naše djelovanje proaktivno”, naveli su iz Spektre.

Oni su istakli da moraju staviti do znanja donosiocima odluka, široj javnosti, ali i studentima i studentkinjama da njihovi ciljevi imaju punu podršku i saradnju.

“Ovakvim organizovanjem naše kolektivno djelovanje dalo bi dodatan vjetar u leđa studentima i studetkinjama, ali i pojačalo pritisak na institucije”, navodi se u saopštenju.

Iz Spektre su kazali da će im se na okupljanju pridružiti član kolektiva “Kamo Śutra?”.

“Pozivamo sve članove i članice svih NVO da se plenumu pridruže, kako bi nas bilo što više, jer je upravo u brojnosti naša moć”, zaključuje se u saopštenju.

