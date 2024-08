Predložena inovirana lista nacionalnih prioriteta u borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Biro za operativnu koordinaciju (BOK) predložio je inoviranu listu nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, koja obuhvata borbu protiv djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, krijumčarenja narkotika i korupcije.

Iz kabineta koordinatora BOK-a Alekse Bečića saopšteno je da će inoviranu listu, čiji je predlog utvrđen na sjednici tog tijela, dalje razmatrati i usvajati Vijeće za nacionalnu bezbjednost.

“Lista obuhvata sljedeće oblasti: djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, krijumčarenje narkotika, korupciju sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, ilegalne migracije i trgovinu ljudima, krijumčarenje akciznih roba”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da lista obuhvata i sajber kriminal, terorizam i ekstremizam, nasilje i zloupotrebu vatrenog oružja.

Na listi je i, kako se dodaje, novi nacionalni prioritet ekološki kriminal, kao specifičan bezbjednosni izazov u Crnoj Gori.

“Ekološki kriminal je tokom prethodnog perioda kroz ekspanziju nelegalnih aktivnosti u oblastima sječe šuma, bespravne gradnje i nelegalne eksploatacije šljunka iz rječnih korita, uz propratne koruptivne aktivnosti, prouzrokovao ne samo ekonomske, već i krupne ekološke probleme”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ti ekološki problemi bitno uticali na devastaciju životne sredine i stanja biodiverziteta.

Iz Bečićevog kabineta su kazali da je BOK verifikovao javnu verziju Srednjoročnog pregleda Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala – SOCTA.

Oni su podsjetili da je SOCTA-u nakon predanog višemjesečnog rada sačinio međuresorni radni tim na čelu sa vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije Lazarom Šćepanovićem, a koji je u decembru prošle godine formirao BOK.

Javna verzija Srednjoročnog pregleda Procjene opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, nakon tehničkih priprema i potrebnih prevoda, biće objavljena na web sajtu Vlade Crne Gore.

U saopštenju se navodi da je BOK upoznat i sa izvještajima o radu međuresornih radnih timova, a Biro je razmatrao inicijative za formiranje novih, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

