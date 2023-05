Podgorica, (MINA) – Pravilno pranje ruku najjeftinija je i najefikasnija mjera u sprečavanju širenja svih zaraznih bolesti, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) povodom 5. maja – Svjetskog dana čistih ruku.

Iz IJZ-a su u saopštenju naveli da svake godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) obilježava Svjetski dan čistih ruku, u kontekstu kampanje „SPASI ŽIVOTE: Očisti svoje ruke“, koja je pokrenuta 2009. godine.

Kako su kazali, cilj globalne kampanje je da okupi ljude koji podržavaju ideju o higijeni ruku u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite, kako bi na taj način pozitivno uticali na kvalitet pružanja zdravstvene njege i bezbjednosti pacijenata na svim nivoima zdravstvenog sistema.

“Svjetski dan čistih ruku se obilježava kao dan posvećen podržavanju ideje pranja ruku sapunom kao jednostavnog, efikasnog i pristupačnog načina za sprečavanje bolesti i spašavanja života”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da higijena ruku spašava milione života svake godine kada se sprovodi u pravim trenucima tokom pružanja zdravstvene zaštite.

“Čista njega je znak poštovanja prema onima koji traže njegu, a štiti zdravstvene i druge radnike koji tu njegu pružaju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da jake i angažovane zajednice zdravstvenih radnika, kreatora politike i organizacija civilnog društva mogu ubrzati i podržati akciju u ustanovama gdje se pruža medicinska njega, kako bi pacijenti bili bezbjedni i zdravi.

Tema kampanje se, kako su kazali iz IJZ-a, odnosi na to da se zajedničkim radom može ubrzati akcija za sprečavanje infekcija i otpornosti na antimikrobne ljekove u zdravstvenoj zaštiti, izgraditi kultura bezbjednosti i kvaliteta u kojoj se unapređenju higijene ruku daje visoki prioritet.

Iz te zdravstvene ustanove su pojasnili da je cilj kampanje da se ojačaju i osnaže zajednice svih aktera u zdravstvenoj zaštiti kako bi ubrzale akciju za poboljšanje higijene ruku, prevenciju i kontrolu infekcija na mjestu pružanja zdravstvene njege.

Cilj je, kako su dodali, i podsticanje saradnje i zajedničkog rada ljudi i organizacija ka zajedničkom cilju minimiziranja rizika od bolničkih infekcija i razvoja antimikrobne rezistencije u zdravstvenoj zaštiti.

Iz IJZ-a su podsjetili da će u narednom pеriоdu u Crnoj Gori biti sprоvеdеnо vеlikо istrаživаnjе, Prva nаciоnаlnа studiја prеvаlеnciје bоlničkih infеkciја i upоtrеbе аntibiоtikа.

Oni su kazali da se studiја izvоdi sа ciljеm sаglеdаvаnjа učеstаlоsti bоlničkih infеkciја, njihоvih prоuzrоkоvаčа i upоtrеbе аntibiоtikа, као i zа plаnirаnjе dаljih аktivnоsti u njihоvој prеvеnciјi.

Studija će se, kako su rekli iz Instituta, izvоditi pо mеtоdologiji Еvrоpskоg cеntrа zа prеvеnciјu i kоntrоlu bоlеsti (ECDC), u sаrаdnji sа SZO.

“Rezultati ove studije koristiće se ne samo za sagledavanje situacije u pogledu bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika u našim bolnicama, već i za planiranje daljih aktivnosti u njihоvој prеvеnciјi”, kaže se u saopštenju.

