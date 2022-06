Pozvali Vladu da hitno usvoji izmjene Zakona o SPI

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je Vladu da po hitnom postupku usvoji izmjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama (SPI) koje je povukla iz skupštinske procedure, i da ukine preostala nelegitimna ograničenja.

Iz MANS-a su naglasili da je taj Zakon ključni alat medija, nevladinog sektora i građana u borbi protiv korupcije, ali i kontroli rada vlasti.

„Predlog koji je uputila prethodna Vlada je sadržao veoma važna unapređenja vezana za pristup informacijama o imovini i prihodima javnih funkcionera, kao i druge norme koje bi omogućile pristup podacima na osnovu kojih se mogu otkriti neregularnosti“, smatraju u MANS-u.

Međutim, kako su naveli, prethodna Vlada je samo djelimično korigovala ograničenje pristupa podacima iz člana 1 koje je 2017. usvojeno na predlog poslanika Demokratske partije socijalista (DPS).

„Naime, na intervenciju tadašnje Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva odbrane, zadržana je mogućnost da informacije od javnog značaja budu proglašene tajnom, bez bilo kakve sudske kontrole“, precizirali su iz MANS-a.

Prema njihovim riječima, te odredbe nijesu u skladu ni sa Ustavom Crne Gore, a ni sa međunarodnim konvencijama.

„Zbog toga očekujemo da nova Vlada vrati rješenje iz prethodne verzije Zakona, prije ograničenja koja su uveli poslanici DPS-a“, kaže se u saopštenju MANS-a.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su podsjetili da je Evropska komisija više puta ukazivala na značaj izmjena tog zakona i ukidanja nelegitimnih ograničenja.

„Međutim, na izmjene ovog Zakona čekamo već pet godina, a u međuvremenu su se promijenile tri Vlade koje su obećavale transparentan rad“, dodaje se u saopštenju.

Iz MANS-a podsjećaju i da NVO, medijska udruženja i novinari godinama ukazuju na zloupotrebe tog zakona i skrivanje podataka od ogromnog značaja za javnost, posebno dokumenata koja mogu otkriti korupciju.

„Zbog toga očekujemo da Vlada što prije usvoji izmjene ovog Zakona usklađene sa Ustavom i međunarodnim standardima i po hitnom postupku ih uputi u skupštinsku proceduru“, zaključuje se u saopštenju.

