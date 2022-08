Požar iznad Perasta pod kontrolom, nijesu ugrožene kuće

Podgorica, (MINA) – Požar koji je zahvatio brdo iznad Perasta je pod kontrolom, a objekti nijesu ugroženi, kazao je zamjenik komandira opštinske Službe zaštite i spašavanja Eduard Kovačić.

On je za Radio Crne Gore rekao da čekaju pomoć iz vazduha i nadaju se najavljenoj kiši.

“Vatrogasci su cijelu noć na terenu. Tamo je najveći dio naših kolega iz dobrovoljnog društva iz Perasta. I sada su tamo, drže liniju, ne dozvoljavaju da se vatra spusti do grada, do magistrale”, kazao je Kovačić.

Prema njegovim riječima, razvučena je linija na svakih 50 metara, gdje se nalazi po jedan kamion.

Kovačić je, kako prenosi Portal RTCG, istakao da je sjeverni vjetar promijenio smjer vatre.

“Požar nije ugašen. Pod kontrolom je u dijelu prema gradu Perastu i nijesu ugroženi objekti i neće biti nikako, jer ima dovoljno vatrogasnih vozila i vatrogasaca. Što je najvažnije, tu su i mještani koji su bili cijelu noć”, kazao je Kovačić.

On je rekao da će vatrogasci i tokom dana nastaviti da dežuraju u smjenama.

Požari u brdima iznad Kostanjice i Perasta razbuktali su se preksinoć oko 19 sati nakon udara groma.

