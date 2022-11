Povećane zarade i nemedicinskom kadru u zdravstvu

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja, Dragoslav Šćekić i predstavnici Samostalnog sindikata zdravstva Crne Gore i Sindikata zaposlenih u zdravstvu potpisali su danas Granski kolektivni ugovor kojim je predviđeno uvećanje koeficijenta za zarade nemedicinskom kadru.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, tim ugovorom za zdravstvenu djelatnost otklonjene su nepreciznosti iz prethodnog kojim nemedicinsko osoblje zaposleno u zdravstvenom sistemu nije ostvarilo pravo na povećanje zarada od 12,5 odsto.

“Novim izmjenama nemedicinski radnici imaće uvećane koefiijente za zarade prema stručnoj spremi i složenosti posla koji obavljaju”, navodi se u saopštenju.

Šćekić je kazao da je potpisivanjem novog ugovora ispravljena velika nepravda u zdravstvenom sistemu, gdje su na neki način nemedicinski radnici bili diskriminisani.

Šćekić je istakao da se u zdravstvenom sistemu ne smiju praviti razlike među zaposlenima.

“Svi moraju imati osjećaj da pripadaju jednom sistemu i u tom pravcu smo djelovali u prethodnom periodu, zahvaljujući svakako i ministru finansija, gospodinu Damjanoviću i ministarstvu finansija koji su pomogli da se obezbijede sredstva kako bi se ta nepravda ispravila”, kazao je Šćekić.

On je rekao da će Vlada odgovornom politikom nastaviti unapređuje standard zaposlenih i da će biti prilike da se i Fond za zdravstveno osiguranje i zaposleni u njemu nađu na agendi povećanja zarada uzimajući u obzir složenost poslova koje ova ustnova obavlja u okviru zdravstvenog sistema.

“Ja kao ministar zdravlja sam jako zadovoljan da danas možemo da imamo ovu satisfakciju da naši zaposleni dobiju isti status, istu pažnju i da poželim u ime svih nas da svi u okviru sistema, i prosvetni radnici, i policija, i svi drugi takođe dobiju ovakvu satisfakciju”, poručio je Šćekić.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je da je dat podstrek sistemu zdravstva, imajući u vidu, kako je kazao, da je u prethodnom periodu došlo do određenih nepravdi u dijelu zarada.

Damjanović je rekao da su očekivanja velika, a da je to jedan od ključnih sistema.

“Znate i sami da su neodgovornom politikom ukinuti doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje kao ustavna kategorija, sada moramo mnogo pažljivije i temeljnije da planiramo politike u Fondu zdravstva, zajedno sa Ministarstvom i negdje je neophodno da se naprave ovakvi stimulansi i da se negdje da vjetar u jedra zaposlenima u toj instituciji”, rekao je Damjanović.

On je istakao da su, što se tiče Ministarstva finansija i generalno politike Vlade, na fonu da sačuvaju životni stadnard zaposlenima u javnom sektoru, imajući u vidu negativne efekte inflacije i nekih ranijih politika.

“Ovo ovdje danas što radimo jeste jedan inplus u tom pravcu. Naravno, očekujem da, u mjeri mogućega, zajedničkim dogovorom sa predsjednicima i drugih granskih sindikata nastavimo sa ovakvom politikom, čuvamo sistem i stvaramo uslove da imamo ozbiljan javni sektor sa ozbiljnim službenicima”, rekao je Damjanović.

Predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu, Nebojša Radonjić, kazao je da su Šćekić i Damjanović razumjeli problematiku sa kojom se sindikati suočavaju.

Kako je rekao, razumjeli su da su medicinki radnici i saradnici neraskidivo vezani u sistemu javnog zdravstva i da jedno bez drugoga ne može.

“Oni su nas jako dobor razumjeli i prije svega borba i zalaganje našeg sindikata danas je krunisano time da se potpiše ova izmjena granskog kolektivnog ugovora koja će ponovo izjednačiti medicinske radnike, medicinske saradnike i nadam se da se više nikad neće desiti da neko odvaja nemedicinski i medicinski kadar”, naveo je Radonjić.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva, Mihailo Babović, kazao je da se sada Granski kolektivni ugovor vraća radnicima.

Babović je ocijenio da su napravili jedan iskorak naprijed i da više nema barijera između medicinskog i nemedicinskog kadra.

“Postoje dvije grupe koje smo formirali,a zdravstveni saradnici su uključeni sa svim specijalizacijama u sistemu zdravstva medicine, znači fizičari, biohemičari, hemičari itd. Jednostavno napravili smo i zaokružili nešto”, kazao je Babović.

Kako je saopšteno, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Vuk Kadić, podržao je potpisivanje Granskog kolektivnog Ugovora, navodeći da zdravstveni sistem čine i medicinski i nemedicinski kadar, te da predstavlja jedinstvo koje ne može da funkcioniše odvojeno.

“Prosto je bilo pravedno, da ukoliko je povećanje bilo medicinskom kadru da to isprati i nemedicinski kadar. Fond zdravstva je tu kao neko ko će se truditi da obezbijedi sredstva za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema i nadam se da od 2023. godine nećemo imati problema koje smo imali u prethodnom period”, kazao je Kadić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS