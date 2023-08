Potvrđena prvostepena presuda pripadnicima Vojske RS za zločin u Štrpcima

Sarajevo, (MINA) – Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine (BiH) potvrdilo je danas prvostepenu presudu kojom su sedmorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske (RS) osuđena na 91 godinu zatvora za učešće u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima, koji su ubijeni na području Višegrada.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, Luka Dragičević oslobođen je optužbe da je izdao naređenje za odvođenje civila.

Zločin u Štrpcima dogodio se 27. februara 1993. godine.

Miodrag Stojanović, branilac Dragičevića, Petko Pavlović, branilac Obrada Poluge, kao i Slaviša Prodanović, branilac Olivera Krsmanovića, za Detektor su potvrdili da je Sud BiH u potpunosti potvrdio prvostepenu presudu, javila je Fena.

Obrad i Novak Poluga, Petko Inđić, Radojica Ristić, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović i Miodrag Mitrašinović su prvostepenom presudom osuđeni na po 13 godina zatvora, jer su kao saizvršioci učestvovali u ubistvima 20 civila.

U presudi se navodi da su se optuženi sa ostalim pripadnicima naoružane formacije kamionom dovezili do stanice u Štrpcima, gdje su neki od njih ušli u voz i nakon legitimisanja izveli 20 putnika, među kojima je bio kondukter u vozu, a koje su kamionom odvezli u školu u Prelovu, gdje se nalazila komanda Prvog bataljona Druge podrinjske brigade.

Civilima su naredili da uđu u salu škole i skinu odjeću, nakon čega su ih pretukli, žicom im vezali ruke i zatim ih, krvave, kamionom odvezli do srušene kuće Rasima Polje u Mušićima, gdje su ubijeni iz vatrenog oružja, a njihova tijela su potom bačena u Drinu.

Kasnije su u jezeru Perućac pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci samo četiri žrtve.

Tokom prvostepene presude je navedeno da je u likvidaciji 18 zarobljenih civila učestvovao Milan Lukić.

Kako se navodi, dvojica civila su ubijena prilikom pokušaja bijega, od čega je jednog od njih usmrtio osuđeni Nebojša Ranisavljević, a drugog nepoznati vojnik.

Lukića je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina počinjenih u Višegradu, a Sud BiH je početkom 2020. godine protiv njega podigao optužnicu zbog zločina u Štrpcima, koju je odbio primiti na služenju kazne u Estoniji.

Ranisavljević je na 15 godina zatvora osuđen u Crnoj Gori.

