Potvrđena presuda u predmetu protiv optuženih za pranje novca

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud, odlučujući o žalbi Specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom su Momir Nikolić, Dejan Vujisić, Željko Šćepanović i Mladen Jovanović oslobođeni optužbe za pranje novca, i žalbu odbio kao neosnovanu

Apelacioni sud potvrdio je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Nikolić oslobođen krivice da je izvršio produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa i kao saizvršilac produženo krivično djelo pranje novca.

Potvrđena je presuda kojom su oslobođeni Vujisić i Šćepanović koji su optuženi da su kao saizvršioci izvršili produženo krivično djelo pranje novca, a Jovanović izvršio krivično djelo pranje novca.

Apelacioni sud ocijenio je da je pravilan zaključak prvostepenog suda da tokom postupka nije dokazano da su optuženi učinili djela za koja su optuženi.

“Po ocjeni Apelacionog suda Crne Gore pravilan je zaključak prvostepenog suda da tokom postupka nije dokazano da su optuženi učinili djela za koja su optuženi”, kaže se u saopštenju Apelacionog,

Navodi se da je istom presudom optuženi Gordan Konatar oglašen krivim zbog krivičnog djela nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja zbog kojeg mu je izrečena uslovna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora od tri mjeseca.

Ističe se da je istovremeno određeno da ta kazna neće biti izvršena ukoliko optuženi u roku od jedne godine po pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

“Protiv presude u ovom dijelu izjavio je žalbu branilac optuženog Konatara, koju je Apelacioni sud Crne Gore odbacio kao nepotpunu”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS