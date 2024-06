Potpisan Sporazum o saradnji u oblasti sporta i mladih sa Alžirom

Podgorica, (MINA) – Ministri sporta i mladih Crne Gore i Alžira, Dragoslav Šćekić i Abderahman Hamad, potpisali su Sporazum o saradnji koji, kako je saopšteno, predstavlja nastavak kontinuirane saradnje dvije države.

Šćekić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, od srijede do petka, boravio u zvaničnoj posjeti Alžiru, na poziv Vlade te države.

On je na sastanku sa Hamadom kazao da je zadovoljan zbog visokog stepena saradnje dvije države.

Đekić je alžirskom kolegi na inicijativi za organizovanje susreta, navodeći da je uvjeren da će ova posjeta biti jedna u nizu brojnih i kontinuiranih kontakata na stručnom nivou.

“Tim povodom potpisali su Sporazum o saradnji u oblasti sporta i mladih”, kaže se u saopštenju.

Šćekić je istakao da potpisivanje sporazuma predstavlja nastavak kontinuirane saradnje sa Alžirom i najavio nove korake u budućnosti između dvije države.

,,Potpisivanjem Sporazuma dodatno podstiče jačanje bliskih odnosa Crne Gore i Alžira putem promovisanja saradnje”, rekao je Šćekić na konferenciji za novinare nakon potpisivanja Sporazuma u zgradi Ministarstva.

Kako je rekao, razmjena iskustava i saradnje između trenera, eksperata i istraživača koji rade u oblasti olimpijskog sporta, sporta za sve, sportske nauke i sportske medicine, podsticanje saradnje između obje države, a sve sa ciljem olakšanja organizacije zajedničkih naučnih seminara, konferencija i istraživanja.

Šćekić je građanima Alžirao čestitao predstojeći Dan nezavisnosti, 5. Jul.

Hamad je zahvalio Šćekiću što se odazvao pozivu da posjeti Alžir i što je posjeta dala plod, potpisivanjem važnog dokumenta.

Šćekić se, tokom zvanične posjete, sa delegacijom sastao sa predsjednikom Visokog Savjeta za omladinu Mustafom Hidauijem.

Hidauji je, kako se navodi, upoznao Šćekića o omladinskoj politici Alžira i zastupljenosti mladih.

“Istakao je da 70 odsto populacije u Alžiru čine mladi ljudi i da svakodnevno rade na podršci kroz izgradnju omladinskih centara i programa edukacije, a sve u pravcu potpunog uključivanju u procese, što je osnivni cilj ovoga Savjeta”, kaže se u saopštenju.

Šćekić je upoznao Hidauia o načinu i mogućnostima učešća mladih u Crnoj Gori, o radu omladinskih centara i planovima njihovog razvoja.

U saopštenju se navodi da su obišli Dom omladine Hidra gdje mladi Alžirci redovno sprovode omladinske aktivnosti i rad, stiču vještine i iskustva koja doprinose njihovom ličnom, društvenom i profesionalnom razvoju.

“Saglasili su se da posjeta treba da rezultirati kreiranjem ambijenta kako bi mladi Alžira posjetili Crnu Goru i mladi iz Crne Gore Alžir, kako bi razmijenili iskustva o načinu funkcionisanja Centara i sklopili prijetaljstva”, dodaje se u saopštenju.

Šćekić je razgovarao i sa predsjednikom Fudbalskog saveza Alžira Validom Sadijem.

“Na sastanku su razmijenili viđenja načina funkcionisanja fudblaskih saveza i saglasili se da ova posjeta treba rezultirati prijateljskom fudbalskom utakmicom između Crne Gore i Alžira, na čijem planu realizacije se već tokom sastanka krenulo”, kaže se u saopštenju.

Šćekić i Sadi su obišli Nacionalni stadion Nelson Mandela, Nacionalni centar za okupljanje i pripreme talenata i vrhunskih sportista – Fuoka, Sportsko medicinski centar, sportsku streljanju i sportsko nautičku bazu u vilaji Tipaza.

“Sportsko-medicinski centar je koncipiran kao multidisciplinarni poligon i središte edukacije i medicinske zaštite sportista i rekreativaca, od preventivnih pregleda do savjetodavne pomoći, ali i evidencije o sportistima, sa akcentom na evidenciju povreda”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je Ministarstvo sporta i mladih Alžira ponudilo nedvosmislenu podršku crnogorskom Ministarstvu u samoj pomoći izgradnje ovakvog centra u Crnoj Gori, koji bi bio od velikog značaja sportistima.

“U okviru boravka u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir, potpredsjednik Vlade i ministar sporta sa delegacijom Vlade i Ministarstva sporta i mladih sastali su se, na odvojenim sastancima sa predstavnicima više organizacionih jedinica alžirske vlasti, sa kojima je razgovarano o brojnim pitanjima od važnosti za rad i razvoj”, kaže se u saopštenju.

Iz Šćekićevog kabineta su zaključili da su odnosi Crne Gore i Alžira tradicionalno prijateljski i da posjeta doprinosi intenzivaranju saradnje dvije države.

