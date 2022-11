Poštenim i iskrenim odnosom budućnost Cetinja će biti lijepa i uspješna

Podgorica, (MINA) – Poštenim i iskrenim odnosom prema Prijestonici i jasnom vizijom, koja se prepoznaje, budućnost Cetinja biće lijepa i uspješna, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je čestitao 13. novembar – Dan Prijestonice, gradonačelniku Cetinja Nikoli Đuraškoviću, predsjednici Skupštine Prijestonice Mileni Vujačić, odbornicima i svim građanima.

On je poželio da u narednim godinama, zajedničkim naporima još više valorizuju sveukupne potencijale grada, za koji je istakao da je paradigma crnogorske nezavisnosti, istorije i kulture.

„Ubijeđen sam sam da će sa poštenim i iskrenim odnosom prema prijestonom gradu i jasnom vizijom, koja se prepoznaje, budućnost Cetinja biti lijepa i uspješna“, naveo je Abazović.

Kako je rekao, neizmjerno je poštovanje koje ostatak Crne Gore osjeća prema Cetinju, gradu likovnih stvaralaca svjetskog glasa, književnika i sportista koji na najbolji način preprezentuju Crnu Goru.

Abazović je istakao da aktuelna i svaka naredna državna administracija, imaju prioritetni zadatak da to poštovanje, kroz plodnu saradnju, međusobno povjerenje i uvažavanje, sa lokalnom samoupravom, pretoče u potpunu i dosljednu realizaciju planiranih, održivih kapitalnih infrastrukturnih investicija.

„Koje su Cetinju prijeko potrebne, a koje ono, s obzirom na njegove privredne, kulturne, prosvjetne i turističke kapacitete, zasigurno može da preobrazi u novu vrijednost“, dodao je Abazović.

Kako je naveo, razvoj Prijestonice u narednom periodu treba da počiva na snažnijoj valorizaciji nevjerovatnog turističkog potencijala bogate kulturne baštine i boljoj infrastrukturnoj povezanosti sa jugom i centralnim predjelom Crne Gore.

Abazović je kazao da je, uz odgovorniji odnos lokalne i državne vlasti prema Cetinju, koji je očigledan, ubijeđen da će Cetinje nakon realizacije infrastrukturnih projekata, poput žičare Kotor – Lovćen, koja će biti u funkciji od naredne godine i magistralnog pravca Cetinje – Čevo – Nikšić, čija je prva faza u završnici, dobiti zamajac za intezivniji razvoj, naročito ruralnih predjela Prijestonice.

