Postavljen kamen temeljac za Kliniku za mentalno zdravlje

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore će do kraja godine pomoći svim zdravstvenim sistemima u Crnoj Gori, poručio je premijer Dritan Abazović, prilikom polaganja kamena temeljca za izgradnju Klinike za mentalno zdravlje.

Kilinika, koja će koštati oko šest miliona EUR, trebalo bi da počne sa radom za 18 mjeseci.

Abazović je rekao da se nakon više decenija počinje sa ozbiljnim infrastrukturnim projektkma u zdravstvu.

“Do kraja ove godine svi zdravsteni centi biće pomognuti od Vlade, nezavisno da li se primarni, sekundarni ili tercijalni sistem zaštite”, naveo je on.

Abazović je kazao da je rijeć o samo jednom od projekata u oblasti zdravstva. “Moramo da pokrenemo veliku ofanzivu kada je u pitanju poboljšanje infrastrukture”, poručio je Abazović.

On je rekao da očekuje da do kraja godine bude pokrenut još jedan talas investicija.

“I da ce ljekari i medicinsko osoblje u kratkom vremenu imati Klinički centar koji je u značajno boljem stanju nego što je danas”, kazao je Abazović.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da bi Klinika za mentalno zdravlje za 18 mjeseci trebalo da počne sa radom u punom kapacitetu.

Prema njegovim riječima, Klinika za psihinatriju, koja je smještena u montažnim objektima uspijevala je da pruži pomoc onima kojima je bila neophodna.

“Da svaki pacijent ima pravo na tretman nije pitanje zakonskih normi, već naša neodložna obaveza sa kojim se moramo uhvatiti u koštac odmah”, smatra Šćekić.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović navela je da Crna Gora nastavlja da se ide ka ozdravljenju zdravstenog sistema.

“Ukupna bruto površina bice oko 3,5 hiljada metara kvadratnih. Nova zgrada imaće 20 soba sa 57 postelja i sve neophodne sadržaje za savremeno liječenje pacijenata sa mentalnim problemima”, kazala je Radulović.

Kako je kazala, u izgradnju i opremanje klinike biće uloženo oko šest miliona EUR.

“Klinika će nositi ime akademika Dušana Kosovića, pionira i utemeljivača neuropsihijatrijske službe u Crnoj Gori”, navela je Radulović.

Prema njenim riječima, Kosović, koji je potekao iz Nikšića a kojim se ponosi Amerika, ni u tuđini nije zaboravio svoju državu.

Posebnu zahvalnost dugujemo njegovoj supruzi Rukako Kosović, koja je donirala 200 hiljada KCCG i pomaže edukaciju zaposlenih”, istakla je Radulović.

Ona je poručila da se na ovom neće stati i da KCCG postaje veliko gradilište.

