Postaviti spomen obilježje na mjestu ubistva porodice Klapuh

Podgorica, (MINA) – Na mjestu ubistva članova porodice Klapuh, koji su pobjegli iz ratom zahvaćene Foče i sigurnost potražili u Crnoj Gori, potrebno je postaviti spomen obilježje, a pravosnažno osuđene za taj zločin treba privesti pravdi.

To je poručeno sa skupa predstavnika Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) i Informaciono-dokumentacionog centra, koji su danas položili cvijeće na mostu u Plužinama, gdje su prije 30 godina ubijeni članovi porodice Klapuh.

Koordinatorka Informaciono-dokumentacionog Centra, Mehdina Kašić Šutković, je pozvala na privođenje odgovornih pravdi.

Ona je kazala da je ubistvo tri člana porodice Klapuh prvi presuđeni ratni zločin u Crnoj Gori za zločine koji su se desili tokom rata devedesetih godina.

“Od predstavnika nadležnih institucija zahtijevamo da se na ovom mjestu postavi spomen obilježje, kao i da činjenice iznijete u presudi budu dio obrazovnog programa”, rekla je Kašić Šutković.

Ona je dodala da je najvažnije da oni koji su pravosnažno osuđeni, a koji su živi, budu privedeni pravdi i izdrže kaznu zatvora.

“Postavlja se pitanje zašto Vuković do danas nije izručen Crnoj Gori i da li se uopšte traga za ostalim učesnicima ovog zločina? Samim osuđenjem izvršioca pravda nije zadovoljena, naročito imajući u vidu da se na ovom slučaju dalje nije ništa rješavalo, a oni koji su pucali i bacili sa mosta članove porodice Klapuh uspješno izmiču pravdi”, rekla je Kašić Šutković.

Potpredsjednik Bošnjačkog vijeća Sead Šahman kazao je da ni danas za ovaj zločin ne postoji spomen obilježje na mostu, niti postoji mogućnost da studenti znaju nešto više o svirepom ubistvu tročlane porodice iz Foče.

“Bitno je da se i danas podsjedimo da je takav zločin posljedica genocidne ideologije koja je buktala devedesetih godina prošlog vijeka, a koje vrlo često ni danas nismo pošteđeni, jer ozbiljno suočavanje sa prošlošću izostaje”, rekao je Šahman.

Kako se navodi na sajtu YIHR-a, specijalna tužiteljka Tanja Čolan Deretić istakla je da tužilaštvo preduzima sve mjere i radnje u okviru svoje nadležnosti, kako bi svi ratni zločini bili procesuirani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS