Poslanici da djeluju amandmanski na predložene izmjene Zakona o javnim nabavkama

Podgorica, (MINA) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) pozvala je poslanike da u Skupštini djeluju amandmanski na predložene izmjene Zakona o javnim nabavkama prema kojem se predviđa da se takozvane jednostavne nabavke, ispod pet hiljada EUR uopšte ne prikazuju kroz elektronski sistem.

Kako je saopšteno iz ASP, poslanici bi trebalo amandmanski da djeluju na predložene izmjene Zakona o javnim nabavkama kako bi postao kvalitetna i stvarna, a ne fiktivna brana korupciji.

U toj nevladinoj organizaciji (NVO) smatraju da je posebno potrebno onemogućiti da se desetine miliona EUR godišnje troše tajno i istovremeno ojačati kontrolu postupaka javnih nabavki, koja je sada, kako su kazali, praktično minorna.

Iz ASP su rekli da je Zakon o javnim nabavkama jedan od ključnih sistemskih antikoruptivnih zakona u državi.

“Ali niz rješenja omogućava da se u praksi uigranim i razrađenim šemama kroz različite postupke nabavki ne samo milioni EUR iz državne kase prelivaju u privatne kase, već i da se javna i lokalne administracije enormno rasipaju i bahate novcem poreskih obveznika”, kaže se u saopštenju.

Iz ASP su naveli da prema postojećem Zakonu o javnim nabavkama, takozvane jednostavne nabavke, ispod pet hiljada EUR, uopšte se ne prikazuju kroz elektronski sistem nabavki.

“U isto vrijeme, nema nikakvog limita koliko godišnje tim modelom može da se dodijeli poslova u odnosu na ukupan budžet za nabavke”, dodaje se u saopštenju.

U ASP smatraju da je upravo to dovelo do toga da se desetine miliona EUR na godišnjem nivou troše baš kroz taj model jednostavnih nabavki, koji je regulisan pravilnikom kao podzakonskim aktom.

“A to znači da je bez ikakve kontrole, bez mogućnosti žalbe i suštinski se troši novac poreskih obveznika u potpunom mraku, odnosno može se reći da je u sivoj zoni”, rekli su oni.

ASP smatra da se javni naručioci zakonski moraju ograničiti na maksimalnih pet odsto koje mogu godišnje da potroše po modelu jednostavnih nabavki u odnosu na ukupan budžet.

“Kao i da dokumentaciju objavljuju kroz sistem elektronskih nabavki, kako bi bile transparentne, a što će svakako biti preventivni mehanizam za tajne dilove i tajne potrošnje”, dodaje se u saopštenju.

Kao poseban problem ASP u Zakonu o javnim nabavkama prepoznaje izostanak bilo kakve stvarne kontrole po službenoj dužnosti nabavki pojedinačno velikih vrijednosti.

Kako su kazali te NVO, to u praksi znači da tendere i ugovore višemilionskih iznosa niko ne kontroliše, već je jedini vid kontrole ukoliko neko od učesnika u postupku javne nabavke podnese žalbu nadležnoj komisiji.

Iz ASP su rekli da sadašnja kontrola generalno postupaka javnih nabavki od Ministarstva finansija i nadležnog direktorata u tom resoru, na čijem je čelu i dalje kadar Demokratske partije socijalista, stvarno ne postoji.

Oni su dodali da izvještaji koji se dostavljaju ne znače “ama baš nikakvu stvarnu kontrolu priprema tendera, pojedinih faza, izvršavanja ugovora, već su dominantno rade zbog pripreme statistika i evidencija”.

ASP u predloženim izmjenama kao indikativan predlog vidi i mogućnost uvođenja u ugovor poslovnih običaja.

Oni smatraju da je to naročito problematično u ovoj fazi razvoja crnogorskog društva, gdje se, kako su naveli, ne poštuju niti Ustav, niti zakoni, niti ugovori, pa uvođenje uzansi može relativizovati kvalitet izvedenih poslova i nabavki roba i usluga, i pospješiti koruptivne dilove.

Iz ASP su kazali da su pojedine predložene izmjene direktno narušavanje pravnog poretka u državi jer se otvara prostor za retroaktivno važenje zakona, a bez proklamovanog javnog interesa.

“Pa bi to u praksi moglo rezultirati i potencijalnim tužbama, dok je indikativno i ukidanje dostavljanja garancija ponuda u određenim slučajevima (garancije za izvršenje ugovora su već svakako niske i kao takve neodgovarajuće za naručioce, a pogoduju ponuđačima)”, navodi se u saopštenju.

U ASP smatraju da, imajući u vidu da su predložene zakonske izmjene uvrštene na sjednicu državnog parlamenta, koja je u toku, a da postojeći zakon ima niz pravnih praznina i indikativnih podredbi, jedan takav zakon ne bi trebalo da prođe „ispod radara“ i bez potrebne pažnje da se postojeća zakonska rješenja unaprijede.

Oblast javnih nabavki, kako su rekli iz ASP, jedna od najkritičnijih na korupciju.

Iz te NVO su naveli da su ranija istraživanja na nivou Evropske unije pokazivala da u tim država do 15 odsto vrijednosti ugovorenih poslova kroz sistem javnih nabavki predstavlja korupciju.

“Crna Gora je daleko od evropskih zemalja u razvijenosti demokratije i njena stvarna borba protiv korupcije je tek u povoju”, zaključuje se u saopštenju.

