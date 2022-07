Podgorica, (MINA) – Veliki broj građana je, u odnosu na 2020. godinu, uočio pozitivnu promjenu na prvom kanalu Radio Televizije Crne Gore (RTCG), statistički je poraslo povjerenje u informativni program, dok 16 odsto ispitanika danas gleda RTCG više nego prije godinu.

To je pokazalo istraživanje snage Brenda RTCG-a, koje je naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, a sprovela agencija Damar u junu na uzorku od 1.015 građana.

Iz Misije OEBS-a su saopštili da je cilj istraživanja mjerenje svijesti o brendu RTCG i percepcije javnosti o njegovim programima, kako bi se podržala strategija razvoja RTCG.

“Kod skoro polovine građana Crne Gore, RTCG je sinonim za pojam „televizija“, a oko 27 odsto građana prati RTCG na dnevnom nivou”, kazali su iz Misije OEBS-a.

Oni su dodali da, u poređenju sa drugim TV stanicama, RTCG je po svim parametrima druga po učestalosti gledanosti na prostoru Crne Gore.

“U odnosu na 2020. godinu, veliki broj građana je uočio pozitivnu promjenu na RTCG 1, statistički je poraslo povjerenje u informativni program RTCG, dok 16 odsto ispitanika danas gleda RTCG više nego prije godinu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Miloš Vukanović iz agencije Damar rekao je da je RTCG1 prepoznata kao stanica sa dugom tradicijom, koja ima program konstantnog kvaliteta i TV stanica koja postaje sve bolja i bolja.

“Građani smatraju da je jutarnji, dokumentarni, naučno obrazovni, kulturni i sportski program ono najbolje što RTCG može da ponudi. S druge strane, građani nijesu zadovoljni kvalitetom zabavnog programa na RTCG1“, kazao je Vukanović.

Šefica Misije OEBS-a su Crnoj Gori, Dominik Vag kazala je da javni servisi u svakom demokratskom društvu igraju važnu ulogu u javnom interesu, kako bi odražavali društvo, njegovu kulturu i raznolikost, samostalno informisali i istraživali, pridržavajući se etičkih standarde novinarstva, ali i da obrazuju.

„Nalazi istraživanja treba da pruže informacije o tome šta treba promijeniti da bi se ispunila očekivanja publike, postigli najviši profesionalni standardi i bili prepoznatljiviji“, istakla je Vag.

Generalni direktor RTCG-a, Boris Raonić kazao je da najnoviji rezultati istraživanja ohrabruju i motivišu.

„Uporedni podaci za 2020. godinu pokazuju da je povjerenje u RTCG poraslo za šest odsto a u tačnost i objektivnost naših informacija vjeruje 41 odsto građana i građanki, za devet odsto više”, rekao je Raonić.

Prema riječima Raonića, 37 odsto anketiranih prepoznaje Televiziju Crne Gore kao medij koji promoviše pravi duh građana, sa trendom rasta od devet odsto.

On je dodao da je njihov cilj da obezbijede kontinuitet uspjeha i rastućeg povjerenja koje ljudi imaju u Javni servis.

Iz Misije OEBS-a su saopštili da će rezultati istraživanja podržati razvoj i implementaciju Komunikacione strategije i Akcionog plana RTCG i mapirati oblasti za unaprjeđenje.

Najavljeno je da će nakon šest mjeseci biti sproveden drugi krug ispitivanja javnog mnjenja kako bi se vidjelo kako su promjene uticale na javnost i da li su zadovoljile potrebe i očekivanja RTCG.

