Ponudili da nastavnicima plata bude veća za 20 odsto

Podgorica, (MINA) – Ministarstva finansija i prosvjete ponudili su Sindikatu prosvjete Crne Gore da se nastavnicima od januara uveća plata za 20 odsto.

Sindikat prosvjete nastavio je u petak razgovore sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem i državnom sekretarkom u Ministarstvu prosvjete Mašom Stevovićo povećanju zarada, ali nijesu još postigli dogovor, prenosi Pobjeda.

Kako navodi taj lista, ostalo da razmotre koliko i na koji način mogu da im se uvećaju primanja u naredne dvije godine – 2024. i 2025. godine.

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović kazao je plate treba da bude uvećane ukupno 45 odsto, te da nije izvjesno u kojim iznosima će se obezbijediti za dvije, odnosno tri godine.

“Razgovore treba da nastavimo, pa da vidimo završnicu. Čekaćemo konačnu ponudu Vlade. Pominju lošu finansijsku situaciju koja se predviđa 2024.godine. Vidjećemo”, kazao je Božović.

Tokom prethodnih pregovora resorni ministri su ponudili uvećanje plata od 15 odsto, ali su nastavnici tu ponudu odbili, smatrajući da je to mali iznos.

Sindikat prosvjete kroz izmjene Granskog kolektivnog ugovora traži da se zaposlenima poveća plata 45 odsto, a bio bi im prihvatljiv model da se to uvećanje realizuje kroz tri godine.

Nastavnici traže da im plata bude od 900 do 1.110 EUR, što je zahtjev Prosvjetne zajednice Crne Gore.

