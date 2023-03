Položen kamen temeljac za gradnju novih objekata u UIKS-u

Podgorica, (MINA) – Kamen temeljac za izgradnju četiri nova nova objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), položen je danas u Spužu.

Kamen temeljac položili su premijer Dritan Abazović i ministar pravde Marko Kovač.

Biće izgrađeni Specijalna zdravstvena ustanova, prijavnica, otvoreni zatvor i multifunkcionalni objekat.

“Veliku zahvalnost dugujemo najvećim spoljnopolitičkim partnerima – Evropskoj uniji (EU), koji u kontinutitetu finansiraju razne projekte u podršci ostvarivanju vladavine prava”, rekao je Abazović.

On je istakao da Vlada ne pravi nikakve razlike i svi građani moraju da imaju tretman kakav imaju građani u EU.

“Moramo poboljšavati uslove ne samo službenika, nego i stanovnika ovog objekta, ali i omogućiti da zdravstveni radnici imaju bolje uslove za rad”, rekao je Abazović i dodao da na taj način žele da spuste stopu kriminaliteta u Crnoj Gori.

Kovač je kazao da je ulaganje u infrastrukturu jedan od osnovnih temelja razvoja savremenog društva, jer se time obezbjeđuju materijalni predulovi za unapređenje rada institucija.

„Projekat uređenja zatvorenog kompleksa UIKS-a, sa izgradnjom Specijalne zdravstvene ustanove, prijavnice, otvorenog zatvora i multifunkcionalnog objekta, najkompleksniji je infrastrukturni projekat u sektoru pravde u Crnoj Gori u posljednjih nekoliko decencija“, rekao je Kovač.

On je kazao da će ostvarivanjem tog projekta sistem izvršenja krivičnih sankcija biti unaprijeđen u cjelosti.

