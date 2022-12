Politizacija medija prisutnija na lokalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Politizacija medija u Crnoj Gori prisutnija je na lokalnom nego na nacionalnom nivou, zbog čega treba raditi na osnaživanju lokalnih medija i razvijanju modela održivog finansiranja, saopšteno je iz Građanske alijanse (GA).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da su, u sklopu projekta „Bezbjednost novinara i medijskih sloboda na lokalnom nivou“, koji su implementirali od februara do decembra, ostvareni značajni rezultati, ali i preporuke za unapređenje stanja lokalnih medija.

GA je, kako su naveli, organizovala nekoliko sastanaka i panel diskusija sa predstavnicima lokalnih medija, NVO, lokalnih samouprava i tužilaštva, kako bi došli do informacija o stanju tih medija, koji su problemi sa kojima se suočavaju, kao i o nivou bezbjednosti novinara.

Projekat je sproveden u Herceg Novom, Bijelom Polju, Tuzima, Beranama i Ulcinju, uz podršku Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Evropske unije.

Kako su kazali iz GA, sagovornici su se saglasili da je finansijska situacija lokalnih medija vodeći problem i jedan od razloga zašto mladi novinari odlaze iz lokalne zajednice.

“Ova situacija kod pojedinih lokalnih medija uzrokuje i poteškoće u pronalaženju adekvatnog kadra, ali i politizacija medija koja je prisutnija na lokalnom nivou u odnosu na nacionalni”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je česta situacija da političke partije vrše pritisak na novinare prilikom izvještavanja, koristeći svoj uticaj u lokalnoj zajednici.

“Novinari su izloženi visokopolarizovanoj i nerijetko toksičnoj društveno-političkoj atmosferi prilikom obavljanja svog radnog zadatka”, navodi se u saopštenju.

Iz GA su kazali da je, kada je u pitanju bezbjednost novinara na lokalnom nivou, većina sagovornika navela da se osjeća bezbjedno, jer se nalaze u malim sredinama i samim tim se i dobro poznaju, što uzrokuje i manju vjerovatnoću za napade.

“Ipak, ne možemo ovo uzeti za pravilo, s obzirom, recimo, na slučaj napada na novinara Tufika Softića u Beranama”, dodaje se u saopštenju.

Sagovornici su naveli povremene slučajeve uvrede ili neprimjerenog komentara, ali se, kako su kazali, nisu osjetili ugroženo od svojih sugrađana.

Iz GA su objasnili da je značajan dio monitoringa bila i anketa sprovedena u pet gradova u kojima je realizovan projekat.

“Ankete su sadržale 13 pitanja koja su doprinijela saznanjima o percepciji građana o radu i bezbjednosti lokalnih medija. Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 200 ispitanika, kako bi dobijeni rezultati bili respektabilni i reprezentativni za donošenje opšteg zaključka o problemima lokalnih medija i novinara”, rekli su iz te NVO.

Prema njihovim riječima, glavni rezultati ankete je da je skoro polovina ispitanika potpuno zadovoljna, odnosno, djelimično zadovoljna radom lokalnih medija u njihovom gradu.

“Zanimljiv je podatak da 30 odsto ispitanika vrlo rijetko prate lokalne medije, a da se 50 odsto njih djelimično slaže sa konstatacijom da su informacije koje pročitaju ili čuju od lokalnih medija relevantne i sveobuhvatne”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da trećina ispitanika smatra da novinarima nije ugrožena fizička bezbjednost u njihovom gradu, a zanimljivo je i da isti procenat nema stav po ovom pitanju.

Na posljednje pitanje „Koji su to, po njihovom mišljenju, glavni izazovi sa kojima se lokalni mediji susreću u svom radu?“ najčešći odgovori ispitanika u svih pet gradova su loša finansijska situacija, uticaj politike na rad medija, nedovoljna pokrivenost svih lokalnih dešavanja i slabi radni uslovi.

“Ono što su preporuke Građanske alijanse proistekle iz implementacije projekta, između ostalog su da je potrebno raditi na osnaživanju lokalnih medija kako ne bi padali pod uticaj političkih elita, da nadležni organi moraju razviti model održivog finansiranja lokalnih medija”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je potrebno na lokalnom i nacionalnom nivou podići svijest o važnosti lokalnih medija.

