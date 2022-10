Politički subjekti odgovorni za VD stanje u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Ukoliko što prije ne budu riješena pitanja u vezi sa reformom crnogorskog sudstva, politički subjekti će biti jedini odgovorni zbog inhibiranja funkcionisanja pravnog i političkog sistema Crne Gore i njenog puta ka Evropskoj uniji, smatraju u Građanskoj alijansi (GA).

Iz te nevladine organizacije (NVO), povodom 29. oktobra – Dana crnogorskog sudstva, pozvali su poltičke subjekte da hitno otvore dijalog i izvrše neophodne reforme u pravosuđu.

U saopštenju GA ističe se da je Crna Gora jedina država u Evropi koja nema funkcionalan Ustavni sud.

Prema njihovim riječima, izborni ciklusi u Crnoj Gori krenuli su bez Ustavnog suda, što dovoljno govori o političkoj odgovornosti Parlamenta.

Politički subjekti, kako su podsjetili iz GA, nijesu uspjeli da naprave kompromis i izaberu sudije Ustavnog suda, kako bi pravni sistem Crne Gore imao osnovni preduslov za funkcionisanje.

“Tako se neodgovornost političkih subjekata direktno reflektuje na pravni i politički sistem države”, upozorili su iz GA.

Oni smatraju da, osim što će to uticati na mogućnost da ne budu proglašeni zvanični rezultati lokalnih izbora, biti nastavljeno i gomilanje predmeta o kojima Ustavni sud treba da odluči.

Iz GA su ocijenili da možda i najteža posljedica može nastupiti ukoliko dođe do preispitivanja djelotvornosti ustavne žalbe.

“Uz očigledan ogroman problem nedostatka funkcionalnog Ustavnog suda, pred našom državom se nalaze veliki izazovi i sistemski nedostaci u pogledu još nekoliko značajnih pitanja”, kazali su iz GA.

Oni su naveli da je potrebno iazbati tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, jer je postojećim članovima mandat odavno istekao.

Iz GA su rekli da su poslanici u septembru izabrali samo jednog, umjesto četiri predložena člana Sudskog savjeta, iako je mnogo više kandidata svojom biografijom i radnim iskustvom zasluživalo da dobije priliku da bude član ovako značajnog tijela.

Navodi se da su tome posvjedočile mnoge relevantne adrese, gdje smo od pojedinih dobili i otvorene kritike.

“Tu su i preporuke Venecijanske komisije i GRECO-a koje se odnose na otklanjanje političkog uticaja u radu Sudskog savjeta, što nas dovodi do neophodnosti ukidanja odredbe kojom je predviđeno članstvo ministra pravde u ovom tijelu”, ukazali su iz GA.

Oni su naveli da je za realizaciju te obaveze neophodna promjena Ustava Crne Gore u dijelu koji se odnosi na Sudski savjet.

“U tom cilju, pozivamo nadležne da povedu otvorenu stručnu debatu o tome ko bi umjesto ministra pravde novim rješenjem postao član Sudskog savjeta”, kazali su iz GA.

Iz te nevladine organizacije podsjetili su da je pozicija predsjednika/ce Vrhovnog suda upražnjena od kraja 2020. godine i da je od tada na toj funkciji vršilac dužnosti koji se bira na period od šest mjeseci.

U GA smatraju da je neophodno izaći iz ovog v.d. stanja i da dodatno zabrinjava i način na koji je raspisan javni oglas za izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda prije dva dana.

Oni su objasnili da se na dnevnom redu Pete sjednice Sudskog savjeta nije našla posebna tačka dnevnog reda koja se odnosi na raspisivanje pomenutog oglasa.

“Tu su i priprema i usvajanje nove Strategije racionalizacije pravosudne mreže, realizacija programa razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa, koje se moraju naći u vrhu agende nadležnih institucija”, poručili su iz GA.

